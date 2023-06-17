Заначимо, що звати очільника ПРООН Ахім Штайнер та зустрівся з ним глава українського уряду у суботу, 17 червня. Чиновники обговорили чимало важливих питань, зокрема тему швидкої відбудови й гуманітарного розмінування.

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Як проінформував Шмигаль, серед іншого, на цій зустрічі було порушено тему підтримки малих і середніх підприємців, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля, а також компаній, що змушені були релокуватися – тобто переїхати в інші місця.

ПРООН готова допомогти в цих питаннях. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвитку потенційних експортних виробництв. Водночас організація підтримає відновлення енергетичної інфраструктури,

– констатував прем'єр.

Разом з тим він подякував Програмі розвитку за послідовну допомогу Україні від початку повномасштабної війни та за те, що організація сприяє відновленню нашої держави.

Зустріч Шмигаля та Штайнера в Києві / фото зі соцмереж прем'єра

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