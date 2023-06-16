Новый пакет помощи был представлен на встрече с оборонной контактной группой в Брюсселе 15 июня. Поддержка включает взносы в фонды на общую сумму 230 миллионов шведских крон и предназначение для Вооруженных сил Швеции. Общая стоимость двенадцатого пакета помощи составляет около 250 миллионов шведских крон.

Интересно Германия немедленно передаст Украине ракеты для Patriot, – Писториус

Швеция объявила о новом пакете помощи

Правительство Швеции объявило о новой поддержке нашего государства в размере 140 миллионов шведских крон через Международный фонд Великобритании для Украины, средства которого направляются на закупку оборонного оборудования. Среди прочего, Фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для передачи ВСУ.

Также Швеция объявила о вкладе в размере 90 миллионов шведских крон в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи НАТО Украине для закупки:

оборонного оборудования,

топлива,

медицинского оборудования,

оборудование для военной выучки,

поддержки укрепления и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

Кроме того, Вооруженным силам Швеции поручат провести ознакомительную подготовку украинских пилотов и связанного с ними авиационного технического персонала на самолетах JAS 39.

Предпосылками является то, что Вооруженные силы Украины выразили желание иметь возможность оперативно оценить JAS 39, поскольку одной из наиболее неотложных мер является усиление противовоздушной обороны Украины современной истребительной авиационной системой.

– сообщили в шведском правительстве.

Стоит прочесть ИТ-коалиция, ПВО Hawk и тестирование истребителей Gripen: результаты "Рамштайна"

Швеция продолжит поддерживать Украину

Правительство Швеции решило, что Вооруженные силы страны будут реализовывать решения по поставке военных материальных систем в Украину. В рамках этого решения ОСШ могут проводить операции по привлечению до 60 человек на местах в Польше, Румынии и Словакии.

Начиная с 2022 года Швеция поставила Украине большое количество разных типов систем материально-технического обеспечения. Однако более сложные системы вооружения нуждаются в более долгосрочном решении по поставке, которое включает:

техническую поддержку систем,

запасные части и сменные агрегаты,

боеприпасы для поддержки оперативного эффекта в течение длительного времени.

Поэтому вооруженные силы Швеции намерены разработать долгосрочное решение по поставке квалифицированных материальных систем, таких как:

переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70,

боевые машины пехоты CV 90,

боевые танки третьего поколения Strv 122,

самоходные артиллерийские установки Archer калибром 155 миллиметров, ранее переданные Украине.

Система снабжения создается в сотрудничестве между Вооруженными силами Швеции, Шведским управлением оборонного имущества и соответствующими шведскими промышленными предприятиями. Миссия продлится до 31 декабря 2025 года.

Обратите внимание! Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM UA) возглавляет штаб военного планирования и ведения операций (MPCC), базирующийся в Брюсселе и выполняющий функции стратегического и оперативного штаба операции. Правительство Швеции поручило своим Вооруженным силам продолжать направлять офицеров в MPCC до 8 ноября 2024 года.