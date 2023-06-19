Україна шукає кошти для плану Маршалла

Для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" Україні потрібно до 40 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на відновлення економіки країни після повномасштабного вторгнення Росії. Про це розповів заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма.

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Що таке план Маршалла Йдеться про економічну допомогу для європейських держав. А саме тих, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС). Ініціатором програми був держсекретар США Джорджем Маршалл після Другої світової війни. Згодом її ухвалили в Конгресі. План Маршалла реалізовувався протягом 4 років – з квітня 1948-го по червень 1952 року. За цей час США передали приблизно 13 мільярдів доларів (майже 123 мільярди за курсом після інфляції) у вигляді технічної та економічної допомоги для підтримки відновлення економіки. Дані взято з Вікіпедії

За даними Світового банку, відновлення України коштуватиме 411 мільярдів доларів. Це втричі перевищує ВВП нашої країни.

Що буде відновлюватися у першу чергу

Перші 40 мільярдів доларів планують виділити на відновлення металургійної промисловості України. Ще у 2021 році цей сектор забезпечував близько 10% українського ВВП й давав роботу близько 600 тисяч людей.

Однак на частку промисловості припадає 15% викидів вуглецю в країні, й тому зараз є можливість побудувати галузь, засновану на відновлюваних джерелах енергії.

Якщо ви маєте відбудовуватися, то логічно відбудовуватися "зеленими" методами відповідно до нових технологій... Наше бачення полягає в тому, щоб побудувати в Україні "зелену" сталеливарну промисловість потужністю 50 мільйонів тонн,

– каже Ростислав Шурма.

Цікаво, що за таким планом українська промисловість може стати найдешевшим у світі постачальником "зеленої" сталі. Це допоможе Європі із декарбонізацією, що стимулюється інвестиціями в нові вітрові, сонячні, атомні та гідроелектростанції.

Залучити кошти для цього планують через створення коаліції з представників промисловості, державного та приватного секторів, які допоможуть розробити план відновлення. Крім того, це допоможе провести початкові роботи з визначення масштабів проєктів.

Відтак, підготовчі роботи займуть 1 – 1,5 року. Але, за словами Шурми, фактичне будівництво розпочнеться лише після закінчення війни.