Рада звільнила від відповідальності за протермінування подання фінзвітності у період війни

Відтепер в Україні не притягуватимуть до відповідальності за порушення строків подання фінзвітності у період воєнного стану.

Верховна Рада прийняла законопроєкт N6244 "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"". За відповідне рішення проголосували 306 народних депутатів. Нардепи підтримали законопроєкт без обговорення.

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Що змінилось

Законом передбачається, що юридичні особи будуть звільнені за порушення подання фінансової звітності в період воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування. При цьому нововведення стосується як юридичних осіб, так і приватних підприємців.

Так, підприємці зможуть оприлюднити фінансову звітність за весь період на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Зараз бізнес у скрутному становищі й ми маємо підтримувати його та стимулювати розвиток усіма можливими способами. Бізнес сплачує податки, які йдуть на фінансування армії, а також фінансово допомагає ЗСУ. Ми не можемо у такий час ще й штрафувати підприємців тільки за те, що вони несвоєчасно подали фінансову звітність,

– сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Кредит за зруйноване окупантами майно заморозять або спишуть

Нещодавно Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт #7441-1 про фізичних осіб, які взяли кредит на купівлю квартири чи машини, але втратили їх через бойові дії чи окупацію. Кредиторам пропонують призупиняти обов'язкові платежі по кредитах таких позичальників.

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