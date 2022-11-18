Гроші на армію під загрозою через масовані ракетні удари: в чому головна проблема

Гроші на армію та військові цілі Україна видає виключно з власних доходів, а не міжнародної макродопомоги. Тож в наслідок постійних масових ракетних атак надходження до бюджету можуть суттєво зменшитись.

Гроші на армію під загрозою

Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що ворог використовує атаки на енергетичну інфраструктуру не тільки, щоб тероризувати населення, але і щоб зменшити наші військові видатки. Тож у зв'язку з масовими ракетними ударами по об'єктах енергетики у Мінекономіки переглянуть макропрогноз.

Варте уваги "Ви уявляєте, скільки крали?": інтерв'ю з Гетманцевим про бюджет і податки у 2023 році

Ярослав Железняк Народний депутат України IX скликання І це достатньо логічно, що відсутність електрики буде негативно впливати на економіку. У кав’ярні немає світла – вона не працює – менше продасть кави, зарплатних зарплат та податків у Бюджет.

На які гроші Україна фінансує військові видатки

Раніше в інтерв'ю 24 каналу голова податкового комітету Гетманцев розповідав, що військові цілі Україна вимушена фінансувати коштом власних доходів. Адже ті гроші, які надходять до бюджету від міжнародних партнерів йдуть задля забезпечення макрофінансової стабільності, соціалку та на інші програми.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Партнери не можуть фінансувати війну, тому ті гроші, які ми отримуємо від партнерів, вони йдуть на соціалку та на інші програми, які передбачені в бюджеті, на обслуговування боргу. Але вони не йдуть на війну. Війну ми фінансуємо виключно шляхом власних доходів.

Тож Железняк пояснює, що у разі падіння доходів бюджету на 10%, нам ледве буде вистачати власних грошей на армію. Він пояснює, що уряд може вдатись до різних креативних підходів, як от, наприклад, "надрукувати" ще грошей, але це досить ризиково.

Тому питання виконання дохідної частини Бюджету і головне раціональне його використання далі – це питання вже військової важливості. Всі наші доходи мають іти тільки на військові потреби. Вже якщо непотрібно, то по за залишковому принципу на інші видатки,

– вважає нардеп.

Доходи у бюджеті-2023 складатимуть 1,3 трильйона гривень, тоді як видатки на національну безпеку та оборону 1,14 трильйона гривень.