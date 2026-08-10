Уряд готує новий план фінансування оборони: звідки візьмуть кошти

Український уряд працює над повним забезпеченням актуалізованої потреби Сил оборони у фінансуванні до кінця 2026 року. Водночас Кабмін уже шукає додаткові ресурси та залучатиме до цього міжнародних партнерів.

Уряд шукає кошти для повного фінансування оборони

Кабінет Міністрів працює над тим, щоб забезпечити актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони України до кінця 2026 року. Для цього уряд не лише оцінює необхідні видатки, а й шукає додаткові джерела ресурсів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він розповів, що провів нараду за участю Секретаря РНБО, міністра фінансів, виконувача обов'язків міністра оборони, голови Служби зовнішньої розвідки та міністра внутрішніх справ.

Під час зустрічі обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця поточного року. За словами глави уряду, Кабмін і Міністерство фінансів працюють над повним забезпеченням усіх необхідних видатків.

Водночас усі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки та оборони. Додатковий ресурс уряд планує шукати, зокрема, за допомогою міжнародної фінансової підтримки.

Україна вже формує бюджет на 2027 рік

Паралельно уряд розпочав підготовку до фінансування Сил оборони у 2027 році. За словами Корецького, уже сформовано бачення того, яким має бути фінансування оборонного сектору наступного року.

Наразі триває комплексна робота над формуванням державного бюджету на 2027 рік. Таким чином, уряд планує заздалегідь визначити потреби оборонного сектору та необхідні для їхнього покриття ресурси.

Окремий акцент робиться на пошуку додаткового фінансування від міжнародних партнерів. Це має допомогти забезпечити необхідні видатки без зменшення внутрішніх бюджетних ресурсів, які спрямовуються на сектор безпеки й оборони.

Таким чином, найближчим завданням уряду залишається повне покриття потреб Сил оборони до кінця 2026 року, а стратегічним – підготовка достатнього фінансового ресурсу для оборонних видатків у 2027 році.