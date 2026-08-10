Правительство ищет средства для полного финансирования обороны

Кабинет Министров работает над тем, чтобы обеспечить актуализированную потребность в финансировании Сил обороны Украины до конца 2026 года. Для этого правительство не только оценивает необходимые расходы, но и ищет дополнительные источники ресурсов, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Он рассказал, что провел совещание с участием секретаря СНБО, министра финансов, исполняющего обязанности министра обороны, главы Службы внешней разведки и министра внутренних дел.

В ходе встречи обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании Сил обороны до конца текущего года. По словам главы правительства, Кабмин и Министерство финансов работают над полным обеспечением всех необходимых расходов.

В то же время все внутренние налоговые поступления, как и ранее, направляются на нужды сектора безопасности и обороны. Дополнительные ресурсы правительство планирует изыскивать, в частности, с помощью международной финансовой поддержки.

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Украина уже формирует бюджет на 2027 год

Параллельно правительство приступило к подготовке к финансированию Сил обороны в 2027 году. По словам Корецкого, уже сформировано видение того, каким должно быть финансирование оборонного сектора в следующем году.

В настоящее время ведется комплексная работа над формированием государственного бюджета на 2027 год. Таким образом, правительство планирует заранее определить потребности оборонного сектора и необходимые для их покрытия ресурсы.

Особый акцент делается на поиске дополнительного финансирования от международных партнеров. Это должно помочь обеспечить необходимые расходы без сокращения внутренних бюджетных ресурсов, направляемых на сектор безопасности и обороны.

Таким образом, ближайшей задачей правительства остается полное покрытие потребностей Сил обороны до конца 2026 года, а стратегической – подготовка достаточного финансового ресурса для оборонных расходов в 2027 году.