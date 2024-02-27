Скільки ПФУ виділив на фінансування пенсій та субсидій у лютому

У ПФУ повідомили про завершення фінансування виплат пенсій та субсидій у лютому. Про те, які суми фінансування передбачені на різні види виплат, читайте далі.

Скільки було спрямовано коштів на виплати

Відтак, на фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг за лютий 2024 року було спрямовано: 57,9 мільярда гривень – на пенсійні виплати, а на житлові субсидії та пільги – 4,8 мільярда гривень.

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Також станом на 26 лютого ПФУ було профінансовано:

на страхові виплати – 2597,8 мільйона гривень;

в тому числі на оплату лікарняних – 1514,5 мільйона гривень.

ПФУ попереджає про шахраїв

У лютому ПФУ надав 999 тисяч послуг особам, які звернулися до його органів.

У ПФУ також повідомили про схеми шахрайства. Стало відомо, що шахраї представляються працівниками ПФУ і просять у ВПО, які ніби-то проходять ідентифікацію, їх банківські реквізити.

Офіційно заявляємо, що ані для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку, ані для процедури ідентифікації, продовження чи поновлення виплат, уповноважені працівники Фонду не використовують для підтвердження особи пенсіонера інформацію про реквізити банківських карток,

– написали у ПФУ.

У регуляторі наголосили, що якщо з вами вийшла на контакт подібна особа, необхідно звернутися до Нацполіції України.

Кому потрібно пройти ідентифікацію Пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію у ПФУ до 31 березня 2024 року, інакше вони втратять свої виплати.

Як пройти ідентифікацію

Пенсіонерам пройти ідентифікацію можна у різні способи: