Сколько было направлено средств на выплаты
Поэтому, на финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот за февраль 2024 года было направлено: 57,9 миллиарда гривен – на пенсионные выплаты, а на жилищные субсидии и льготы – 4,8 миллиарда гривен.
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Также по состоянию на 26 февраля ПФУ было профинансировано:
- на страховые выплаты – 2597,8 миллиона гривен;
- в том числе на оплату больничных – 1514,5 миллиона гривен.
ПФУ предупреждает о мошенниках
В ПФУ также сообщили о схемах мошенничества. Стало известно, что мошенники представляются работниками ПФУ и просят у ВПЛ, которые якобы проходят идентификацию, их банковские реквизиты.
Официально заявляем, что ни для подачи заявления на проведение физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи, ни для процедуры идентификации, продолжения или возобновления выплат, уполномоченные работники Фонда не используют для подтверждения личности пенсионера информацию о реквизитах банковских карт,
– написали в ПФУ.
В регуляторе отметили, что если с вами вышло на контакт подобное лицо, необходимо обратиться в Нацполицию Украины.
Кому нужно пройти идентификациюПенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта 2024 года, иначе они потеряют свои выплаты.
Как пройти идентификацию
Пенсионерам пройти идентификацию можно различными способами:
- Обратиться лично в отделение АО "Ощадбанк" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, который удостоверяет личность.
- С помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.
- С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ.
- В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что лицо является живым. Такое удостоверение нужно направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Это можно сделать по почте или в сканированном виде через вебпортал ПФУ.