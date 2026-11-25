Відносини між Києвом та Будапештом виходять на новий прагматичний рівень після тривалої паузи. Сусідня держава готова підтримати нашу енергетику взимку, проте в питанні глобальних фінансів залишається непохитною.

Що отримає Україна для проходження складної зими

Під час спільної пресконференції на Закарпатті Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домовилися про масштабну гуманітарну та енергетичну підтримку. Будапешт виділяє нашій державі пакет допомоги на мільярд форинтів, який має допомогти українцям пережити холодний сезон в умовах постійних російських атак на інфраструктуру. До цього пакета увійшли потужні генератори, мобільні укриття, медичне обладнання та вакцини, про що пише Ми Україна. Крім того, сторони предметно обговорили пряме постачання дизельного пального в Україну, що дозволить стабілізувати ціни на вітчизняних АЗС та уникнути дефіциту.

Попри готовність надавати гуманітарну допомогу, Угорщина категорично не підтримує включення фінансування України до довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки. Петер Мадяр пояснив це рішення внутрішніми економічними проблемами своєї країни, зокрема великим дефіцитом бюджету, який він успадкував від попередньої влади.

Від початку війни Угорщина підтримує гуманітарними засобами Україну, ви і надалі можете розраховувати на нас. Ми хотіли б мати свободу в ЄС, що, якщо ми допомагаємо, то допомагаємо так, як вважаємо за потрібне,

– заявив угорський прем'єр, повідомляє Європейська правда.

Це означає, що Києву доведеться шукати інші механізми для залучення європейських макрофінансових траншів у майбутньому.

Які інфраструктурні проєкти змінять транспортну логістику

Окрім енергетики, лідери двох держав домовилися про суттєве розширення транспортних коридорів, що прямо вплине на швидкість та вартість перевезень для українського бізнесу. Головний акцент зробили на розвитку прямого залізничного сполучення між Києвом та Будапештом, а також на масштабній електрифікації колій. Як зазначає Укрінформ, окремим пунктом переговорів стала реконструкція наявних та будівництво абсолютно нових пунктів пропуску на спільному кордоні, що має розвантажити логістичні маршрути до Європи.

Зверніть увагу! Цей візит Петера Мадяра став першим приїздом глави угорського уряду до України з 2015 року і ознаменував серйозне перезавантаження двосторонніх відносин. Напередодні сторонам вдалося всього за кілька тижнів узгодити 10 чутливих питань щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті.

Економічним підґрунтям для такого зближення стала гостра потреба Угорщини в українській аграрній продукції: через кризу та неврожай Будапешт готовий відкрити ринок для нашої кукурудзи. Натомість великі європейські компанії, такі як MOL, отримали зелене світло на продаж своїх надлишків нафтопродуктів українським споживачам.