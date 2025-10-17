Фінляндія оголосила про виділення нової військової допомоги для України. Це буде вже 30–й пакет підтримки від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Яку допомогу надасть Фінляндія?

Уряд Фінляндії подав пропозицію про нову допомогу, після чого її ухвалив президент Александер Стубб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерства оборони країни.

За словами міністра оборони Антті Хяккянен, вартість постачань за цим пакетом військової допомоги складе близько 52 мільйонів євро.

В основному у пакеті будуть виконані нові замовлення від компаній Фінляндії.

Відносно розміру своєї економіки Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україн,

– наголосив Хяккянен.

У Міноборони Фінляндії не діляться подробицями про зміст військової допомоги, яка буде надана у 30-му пакеті. Також не публікуватимуть ні спосіб, ні час його доставки з оперативних причин.

Однак відомо, що під час ухвалення рішення про допомогу враховували як потреби України, так і ресурси збройних сил Фінляндії.

Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішуватиметься в Україні – це вимагає наполегливості та стійкості від усіх союзників,

– додав міністр.

Важливо! За інформацією міністерства, Фінляндія вже поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,9 мільярда євро.

Що відомо про участь Фінляндії у PURL?

Корім того, на цьому тижні Фінляндія заявила про готовність долучитися до PURL. Це ініціатива НАТО, яка дозволяє закуповувати у США критично важливе озброєння, необхідне Україні.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, наразі вже 6 країн Альянсу приєдналися до цієї ініціативи та надали фінансову допомогу в рамках PURL:

Нідерланди;

Канада;

Німеччина;

Данія;

Норвегія;

Швеція.

Єрмак зауважив, що загалом партнери профінансували 4 пакети закупівлі озброєння для України через PURL на суму понад 2 мільярди доларів.

