Високий ризик дефолту: агентство Fitch підтвердило невтішний рейтинг "ДТЕК Нафтогаз"

Міжнародне агентство з рейтингу Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту DTEK Oil&Gas Production B.V., холдингової компанії "ДТЕК Нафтогаз", на рівні CC. Це свідчить про високий рівень ризику дефолту.

Що відображає рейтинг

Згідно з рейтингом, діяльність "ДТЕК Нафтогаз" в Україні пов'язана зі значними економічними ризиками через війну. Ба більше, компанія стикається з обмеженою ліквідністю, особливо через регулярні щорічні виплати за єврооблігаціями, які розпочалися у грудні 2023 року, а також через коливання оборотного капіталу.

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Через це у агенції виникають сумніви стосовно можливості компанії розрахуватися за облігаціями в 2024 та 2025 роках і погасити 275 мільйонів доларів боргу у 2026 році. Водночас Fitch має обмежену інформацію щодо того, чи зможе "ДТЕК Нафтогаз" виконати ці платежі через обмеження НБУ і коливання оборотного капіталу.

У 2023 році "ДТЕК Нафтогаз" здійснила виплати за єврооблігаціями на загальну суму близько 80 мільйонів доларів: включаючи два купонних платежі та погашення основної суми боргу в розмірі 50 мільйонів доларів.

При цьому увага звертається й на те, що спостерігається валютна невідповідність. Річ у тім, що зобов'язання "ДТЕК Нафтогаз" за єврооблігаціями вимагають погашення у доларах, тоді як більшість її продажів на внутрішньому ринку проводяться в гривнях.

Який видобуток прогнозується агентством

Попри ризики, "ДТЕК Нафтогаз" продовжує видобуток природного газу. Але через невизначеність компанія скоротила бурові роботи, що призвело до падіння видобутку на 30% у 2023 році порівняно з 2021 роком.

Fitch прогнозує зниження середніх цін реалізації природного газу "ДТЕК Нафтогаз" до 240 доларів за тисячу кубометрів у 2026 році з 310 доларів США за тисячу кубометрів у 2023 році.

Таким чином, Fitch очікує, що видобуток DTEK Oil&Gas Production and Gas B.V. й надалі буде знижуватися, а капітальні витрати залишаться на низькому рівні близько 1,4 мільярда гривень на рік до 2027 року.