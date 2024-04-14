Чому збитки від ударів по енергетиці більші

Володимир Омельченко розповів для 24 Каналу, що переважно зруйновані потужності, які не тільки виконують функцію електрогенерації, але й одночасно балансують енергетичну систему. Це, зокрема, ТЕС і електростанції компанії "Укргідронерго" – Дніпрогес.

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Раніше така потужна станція, як Дніпрогес, не руйнувалася. До того ж цього разу удари по енергетиці були дуже точні.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Чому? Тому що російським терористам вдалося закупити відповідне обладнання для ракет. Це ж в основному елементна база іноземна, навіть є мікросхеми компанії "Інтел". Ракети балістичні на 80% створені на елементній базі наших західних партнерів. І це теж проблема, що, попри санкції, попри обстріли української енергетичної інфраструктури, Росії вдається закуповувати елементну базу для своїх ракет.

Також Юрій Щедрін додав у коментарі для 24 Каналу, що нині не вистачає потрібного обладнання для відновлення пошкоджених станцій. Також є сумніви щодо доцільності відновлення цих енергооб'єктів.

Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки Справа не в коштах, а в обладнанні та термінах його постачання і доцільності це робити. Якщо вони це зроблять, а їх знову знищать, – це гроші в землю. Кошти можна залучити від міжнародних партнерів, взяти кредит, це важко, але це можливо. А питання не тільки в цьому, питання в захищеності, в доцільності і в технологічних складностях та термінах виготовлення обладнання. Бо навіть якщо є кошти, ніхто не гарантує, що його зроблять через місяць, через пів року або навіть через рік.

Питання, чи встигне енергосистема відновитися до опалювального сезону, дуже важке. Є багато факторів.

Це від кількох місяців до декількох років, тому що нема потрібних трансформаторів, їх треба виготовляти. І чи є сенс відновлювати ТЕС, бо вони були старі, неекологічні та неефективні. Будувати щось нове в таких умовах – це теж дуже велике питання. Тому треба буде формувати новий підхід до енергії і якось розв'язувати це питання, бо та енергетична система, яка була до обстрілів, її треба трансформувати,

– пояснив співрозмовник.

Нагадаємо! З 22 по 29 березня Росія обстріляла 7 теплоелектростанцій та 2 гідроелектростанції.