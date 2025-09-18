У жовтні фонд ініціативи PURL може збільшитися до 3,5-3,6 мільярда доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що розказав Зеленський про військову допомогу?

Таку інформацію український лідер розповів під час спільної з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Він пояснив, що Київ отримав понад 2 мільярди доларів від партнерів спеціально для програми PURL. Також за жовтень держава отримає ще додаткові гроші.

Думаю, десь у нас буде 3,5 - 3,6 мільярда,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України додав, що гроші з цього фонду підуть на перші два пакети американської військової допомоги, які наразі формуються. Зокрема бюджет кожного пакету становить 500 мільйонів доларів.

Важливо! Зеленський заявив, що не буде говорити деталі, але у цих двох пакетах точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS.

Що відомо про фонд ініціативи PURL?

Цього року США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Ця підтримка повинна забезпечити швидке постачання Україні систем і озброєння.

Таким чином країни, що є членами НАТО, зможуть фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески. Зокрема нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR),

– написав міністр оборони Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Фінансування першого пакета допомоги на суму 500 мільйонів євро взяли на себе Нідерланди.

