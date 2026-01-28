Санкції не заважають: Франція співпрацює з Росатомом і переробляє уран у Росії, – ЗМІ
- Франція продовжує імпорт урану з Росії та виступає проти повної заборони на постачання російського ядерного палива.
- Частка російської сировини в імпорті зменшилася з 67% у 2022 році до 24% у 2024 році, але торгівля не припинена повністю.
З лютого 2022 року постачання з російського енергетичного сектору стали об'єктом 19 пакетів європейських санкцій. Однак одна галузь продовжує бути винятком – атомна енергетика.
Як Франція співпрацює з Росією?
Ба більше, торгівля ураном досі триває між країною-агресоркою та Францією – в умовах непрозорості. Деталі розповіли в Le Monde, посилаючись на звіт організації Greenpeace від середи, 28 січня.
Францію називають однією з провідних країн, що виступають проти повної заборони постачання російського ядерного палива.
За останні роки було задокументовано її численні зв'язки з країною-агресоркою. Вантажні судна з Санкт-Петербурга або Усть-Луги регулярно продовжують причалювати у французький порт Дюнкерк, перевозячи в контейнерах уран.
І хоча Франція не імпортує видобуту на території Росії сировину, між 2022 і вереснем 2025 року майже половина імпорту походила з Казахстану та Узбекистану – двох колишніх радянських республік. Натомість у Greenpeace нагадали, що Росатом "залишається головним іноземним гравцем у гірничодобувній промисловості Казахстану" через дочірню компанію Uranium One.
Окрім того, після видобутку природний уран необхідно збагатити. Франція є однією з небагатьох країн Європи, що мають власні потужності для цього, але також користується послугами Росатома.
Чому імпорт урану не припинили?
Згідно з митними реєстрами, частка російської сировини в загальному обсязі імпорту збагаченого урану до Франції значно зменшилася: з 67% у 2022 році – до 24% у 2024 році.
Однак торгівлю не припинили повністю – у 2025 році зафіксовано щонайменше одне постачання.
Водночас французька атомна галузь та уряд неодноразово заявляли, що країна не залежить від Росії в питаннях функціонування АЕС.
Якщо Росатом є єдиною великою російською енергетичною компанією, яка уникла санкцій, то це саме через цю залежність, яку надзвичайно важко обійти,
– зазначила координаторка кампаній Greenpeace Полін Бойєр.
Зверніть увагу! У листопаді 2025 року Франція відновила експорт переробленого урану. Для повторного використання сировину можна переробити лише на одному заводі у світі – у Северську, Сибір. За даними Greenpeace, у 2022 році уряд попросив національну електроенергетичну компанію EDF призупинити експорт туди. Наразі ні EDF, ні офіс міністра економіки Ролана Лескюра не відповіли на запитання журналістів.
За даними Інституту Брейгеля, у 2024 році уран становив понад 700 мільйонів євро з загальної суми у 22 мільярди євро енергетичного імпорту ЄС із Росії.
Як ще Росія оминає санкції?
Нагадаємо, країна-агресорка вже доставила до Китаю першу у 2026 році партію скрапленого природного газу із заводу Arctic LNG 2. Судно перевезло вантаж через Суецький канал через обмеження доступу до Північного морського шляху вздовж арктичного узбережжя Росії.
Окрім того, до Москви регулярно прямують сотні тонн вантажів підсанкційних товарів з Європи, зокрема Німеччини. Для цього розробили підпільну поштово-логістичну схему – через мережу, пов'язану з колишньою дочірньою структурою "Пошти Росії".