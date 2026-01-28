Санкції не заважають: Франція співпрацює з Росатомом і переробляє уран у Росії, – ЗМІ

З лютого 2022 року постачання з російського енергетичного сектору стали об'єктом 19 пакетів європейських санкцій. Однак одна галузь продовжує бути винятком – атомна енергетика.

Як Франція співпрацює з Росією?

Ба більше, торгівля ураном досі триває між країною-агресоркою та Францією – в умовах непрозорості. Деталі розповіли в Le Monde, посилаючись на звіт організації Greenpeace від середи, 28 січня.

Францію називають однією з провідних країн, що виступають проти повної заборони постачання російського ядерного палива.

За останні роки було задокументовано її численні зв'язки з країною-агресоркою. Вантажні судна з Санкт-Петербурга або Усть-Луги регулярно продовжують причалювати у французький порт Дюнкерк, перевозячи в контейнерах уран.

І хоча Франція не імпортує видобуту на території Росії сировину, між 2022 і вереснем 2025 року майже половина імпорту походила з Казахстану та Узбекистану – двох колишніх радянських республік. Натомість у Greenpeace нагадали, що Росатом "залишається головним іноземним гравцем у гірничодобувній промисловості Казахстану" через дочірню компанію Uranium One.

Окрім того, після видобутку природний уран необхідно збагатити. Франція є однією з небагатьох країн Європи, що мають власні потужності для цього, але також користується послугами Росатома.

Чому імпорт урану не припинили?

Згідно з митними реєстрами, частка російської сировини в загальному обсязі імпорту збагаченого урану до Франції значно зменшилася: з 67% у 2022 році – до 24% у 2024 році.

Однак торгівлю не припинили повністю – у 2025 році зафіксовано щонайменше одне постачання.

Водночас французька атомна галузь та уряд неодноразово заявляли, що країна не залежить від Росії в питаннях функціонування АЕС.

Якщо Росатом є єдиною великою російською енергетичною компанією, яка уникла санкцій, то це саме через цю залежність, яку надзвичайно важко обійти,

– зазначила координаторка кампаній Greenpeace Полін Бойєр.

Зверніть увагу! У листопаді 2025 року Франція відновила експорт переробленого урану. Для повторного використання сировину можна переробити лише на одному заводі у світі – у Северську, Сибір. За даними Greenpeace, у 2022 році уряд попросив національну електроенергетичну компанію EDF призупинити експорт туди. Наразі ні EDF, ні офіс міністра економіки Ролана Лескюра не відповіли на запитання журналістів.

За даними Інституту Брейгеля, у 2024 році уран становив понад 700 мільйонів євро з загальної суми у 22 мільярди євро енергетичного імпорту ЄС із Росії.

