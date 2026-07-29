Ф'ючерси на пшеницю пішли вгору: причиною є події у Чорному морі

У середу, 29 липня, ф'ючерси на пшеницю в Чикаго дещо зросли. Нові перебої з експортом зерна через Чорне море знову посилили побоювання щодо постачання.

Що відбувається з ф'ючерсами на пшеницю

Причиною стали подальші атаки Росії та України на судна й портову інфраструктуру в регіоні, про що пише Reuters.

Водночас ціни на кукурудзу та сою знизилися.

Робота портів залишається серйозно порушеною, але ринок, схоже, вважає, що ця ситуація не триватиме довго,

– зазначив французький трейдер.

Найактивніший контракт на пшеницю на Чиказькій товарній біржі зріс на 0,3%.

Соя подешевшала на 1%.

Кукурудза втратила 0,5%.

Побоювання щодо експорту зерна через Чорне море посилилися після того, як три великі російські зернові термінали обмежили приймання зерна автомобільним транспортом. Вони пояснили це підвищеними ризиками для судноплавства після нещодавніх атак та змінами в потоках зерна через обмеження судноплавства в Азовському морі.

Крім того, було атаковане російське портове місто Таганрог – один із центрів експорту зерна на Азовському морі, що ще раз підкреслило ризики для безпеки регіональних ланцюгів постачання.

Після закриття торгів у понеділок Міністерство сільського господарства США повідомило, що станом на неділю:

63% посівів кукурудзи оцінювалися як такі, що перебувають у "доброму" або "відмінному" стані, тоді як тижнем раніше цей показник становив 67%;

для сої цей показник знизився з 66% до 63%.

Оцінки стану обох культур виявилися нижчими за середні прогнози аналітиків.

Водночас китайська державна компанія Sinograin у вівторок повідомила, що в п'ятницю проведе аукціон із продажу близько 500 тисячі тонн імпортованої сої. Це стане найбільшим таким продажем із січня. За словами трейдерів, цей крок допоможе звільнити складські потужності перед надходженням нових партій американської сої.

Нагадаємо, що у липні ф'ючерси на пшеницю досягли рекордів. Вони зросли до найвищого рівня за останні два роки – з травня 2024 року.

Також на ринок впливають погодні умови. Мова йде про спеку у Європі. Очікується, що вона негативно вплине на врожай.