Что происходит с фьючерсами на пшеницу

Причиной стали дальнейшие атаки России и Украины на суда и портовую инфраструктуру в регионе, о чем пишет Reuters.

В то же время цены на кукурузу и сою снизились.

Работа портов по-прежнему серьезно нарушена, но рынок, похоже, считает, что эта ситуация продлится недолго,

– отметил французский трейдер.

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже вырос на 0,3%.

Соя подешевела на 1%.

Кукуруза потеряла 0,5%.

Опасения по поводу экспорта зерна через Черное море усилились после того, как три больших российских зерновых терминала ограничили прием зерна автомобильным транспортом. Они объяснили это повышенными рисками для судоходства после недавних атак и изменениями в потоках зерна из-за ограничений судоходства в Азовском море.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме того, был атакован российский портовый город Таганрог – один из центров экспорта зерна на Азовском море, что еще раз подчеркнуло риски для безопасности региональных цепочек поставок.

После закрытия торгов в понедельник Министерство сельского хозяйства США сообщило, что по состоянию на воскресенье:

63% посевов кукурузы оценивались как находящиеся в "хорошем" или "отличном" состоянии, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 67%;

для сои этот показатель снизился с 66% до 63%.

Оценки состояния обеих культур оказались ниже средних прогнозов аналитиков.

В то же время китайская государственная компания Sinograin во вторник сообщила, что в пятницу проведет аукцион по продаже около 500 тысяч тонн импортированной сои. Это станет крупнейшей такой продажей с января. По словам трейдеров, этот шаг поможет освободить складские мощности перед поступлением новых партий американской сои.

Напомним, что в июле фьючерсы на пшеницу достигли рекордных значений. Они выросли до самого высокого уровня за последние два года – с мая 2024 года.

Также на рынок влияют погодные условия. Речь идет о жаре в Европе. Ожидается, что она негативно повлияет на урожай.