Напряженность в Черном море поддерживает цены на пшеницу

Мировые котировки пшеницы продолжили рост вторую торговую сессию подряд, сообщает Bloomberg. Самые активные фьючерсы на бирже в Чикаго поднялись почти на 1%, а с начала июля зерновая культура уже подорожала примерно на 16%.

Одной из главных причин роста стали новые риски для экспорта зерна через Черное море. Россия и Украина остаются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы, обеспечивая около 25–30% глобального экспорта. Любые перебои с отгрузкой в ходе нового маркетингового сезона сразу же сказываются на мировых ценах.

Дополнительную тревогу вызвали последние события в регионе. Россия запретила судам ставить на якорь в портах Азовского моря и Кавказа в районах, где отсутствует организованная система противовоздушной обороны. В то же время продолжаются взаимные атаки между Россией и Украиной, что усиливает опасения относительно безопасности логистики.

Урожай в мире ухудшается, а экспорт России сокращается

Поддержку ценам также оказали новые прогнозы по урожаю. Аналитическая компания SovEcon снизила оценку урожая пшеницы в России на сезон 2026/2027 из-за более слабых перспектив в южных регионах и сокращения площадей под яровой пшеницей.

В то же время экспорт российской пшеницы в июле, по оценкам аналитиков, может составить около 1,5 миллиона тонн. Это примерно на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый низкий июльский показатель с 2017 года. Причиной называют логистические трудности.

Ситуацию осложняют и погодные факторы. Во Франции из-за волны жары прогноз производства мягкой пшеницы сократили на 7,6%, а в США ухудшилась оценка состояния посевов яровой пшеницы. Кроме того, рост демонстрирует и кукуруза, которая достигла самого высокого уровня более чем за два месяца. Рынок поддерживают как риски для черноморского экспорта, так и опасения, что жаркая погода в Европе негативно скажется на будущем урожае.

Между тем Россия рискует зафиксировать самые низкие объемы экспорта пшеницы за июль с 2017 года. Причиной стали ограничения судоходства через Керченский пролив, которые существенно затруднили работу ключевых портов Азовского моря.