Ціни можуть зростати й надалі: ф'ючерси на пшеницю продовжують збільшуватися
Глобальні покупці пшениці найближчими тижнями зіткнуться з болісно високими витратами. Світові ціни стрімко зростають, оскільки війна Росії проти України не демонструє ознак завершення.
Що відбувається з вартістю пшениці
Найбільшим імпортерам пшениці в Азії, на Близькому Сході та в Африці, які розраховували на постачання з Чорноморського регіону, дедалі важче забезпечувати себе зерном, про що пише Reuters.
Через атаки на судна та портову інфраструктуру перевезення вантажів із цього регіону з липня майже зупинилося. Ці обмеження спричинили зростання цін:
- ф'ючерси на пшеницю на біржі в Чикаго піднялися на 40% від червневих мінімумів, досягнувши трирічного максимуму;
- а ціни на пшеницю від альтернативних експортерів також різко зросли.
Це загрожує новою хвилею продовольчої інфляції для деяких найбільш вразливих споживачів у світі.
Більшість світових імпортерів протягом останніх кількох місяців утримувалася від альтернативних закупівель, сподіваючись на домовленість між Росією та Україною щодо відновлення експорту зерна.
Однак місцеві запаси швидко скорочуються, особливо в залежній від імпорту Азії. Конкуренція за партії пшениці, ймовірно, посилюватиметься до кінця року, коли розпочнеться збір урожаю в Південній півкулі.
Тим часом ціни, як очікується, зростатимуть і надалі. Деякі покупці на Близькому Сході та в Африці вже шукають альтернативні джерела постачання. Водночас деякі імпортери кажуть, що їхніх запасів може вистачити до листопада або кінця року, після чого їм знадобляться більші обсяги закупівель.
- За оцінками Kpler, російський експорт пшениці у вересні скоротиться приблизно до 1 мільйона тонн проти 5 мільйонів тонн за аналогічний місяць минулого року.
- Україна цього місяця експортує близько 1 мільйона тонн – удвічі менше, ніж у вересні минулого року.
Найближчим часом найбільше від дефіциту постраждає Азія.
Індонезія, другий за величиною імпортер пшениці у світі, цього місяця отримала з Чорноморського регіону лише близько 60 тисяч тонн проти 500 тисяч тонн у вересні торік.
Єгипет – найбільший покупець пшениці у світі – у вересні – жовтні має отримати менше, ніж десяту частину обсягу, який він отримав від Росії та України за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, що у серпні світові ціни на пшеницю наблизилися до найвищого рівня майже за три роки. Згідно з прогнозом, світові ціни на продовольство можуть зрости на 11,8%.
Зокрема, хліб в Україні дорожчав протягом усього року. Основний вплив на кінцеву ціну мають витрати на переробку, електроенергію, природний газ, логістику тощо.