Услід за ЄС: G7 та Австралія узгодили обмеження ціни на російську нафту
Джерело:Мінфін США
Країни G7 та Австралія раніше погодилися встановити фіксовану максимальну ціну для російської нафти. Згідно з угодою, ціна не перевищуватиме 60 доларів за барель.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів США. Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні.
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США привітали консенсус країн ЄС щодо встановлення стелі цін для російської танкерної нафти.
Ми як і раніше вважаємо, що обмеження ціни допоможе обмежити змогу Путіна наживатися на нафтовому ринку, щоб він міг і надалі фінансувати військову машину, що продовжує вбивати невинних українців,
– заявив речник з питань національної безпеки Джон Кірбі.
Він додав, що Вашингтон вважає, що максимальна межа в 60 доларів за барель російської нафти є відповідним рівнем для обмеження ціни й дозволить отримати бажаний ефект. За його словами, це цінове обмеження має подвійну мету:
- обмежити можливості Росії отримувати прибутки від продажу нафти;
- допомогти збалансувати попит і пропозицію.
Що цьому передувало
- Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали понад тиждень. Польща і країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.
- Початкова пропозиція G7, узгоджена минулого тижня, передбачала обмеження ціни на рівні 65 – 70 доларів за барель без механізму коригування.
- Водночас ще у жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій ЄС, введених проти Росії. Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.
- Сама ж Росія раніше стверджувала, що не буде продавати нафту країнам, які підтримають цінове обмеження.