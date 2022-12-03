Услід за ЄС: G7 та Австралія узгодили обмеження ціни на російську нафту

Країни G7 та Австралія раніше погодилися встановити фіксовану максимальну ціну для російської нафти. Згідно з угодою, ціна не перевищуватиме 60 доларів за барель.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США. Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні.

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США привітали консенсус країн ЄС щодо встановлення стелі цін для російської танкерної нафти.

Ми як і раніше вважаємо, що обмеження ціни допоможе обмежити змогу Путіна наживатися на нафтовому ринку, щоб він міг і надалі фінансувати військову машину, що продовжує вбивати невинних українців,

– заявив речник з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Він додав, що Вашингтон вважає, що максимальна межа в 60 доларів за барель російської нафти є відповідним рівнем для обмеження ціни й дозволить отримати бажаний ефект. За його словами, це цінове обмеження має подвійну мету:

обмежити можливості Росії отримувати прибутки від продажу нафти;

допомогти збалансувати попит і пропозицію.

Що цьому передувало