G7 виділить Україні кредит на 50 мільярдів доларів: його будуть платити з грошей Росії

Країни "Великої сімки" згодом досягнуть угоди щодо надання Україні кредиту на суму у 50 мільярдів доларів. Його забезпечать арештованими російськими активами.

Власне, саму угоду можуть укласти вже до жовтня. Про це, як передає Reuters, заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

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Україні "Велика сімка" дасть кредит на 50 мільярдів доларів

Виступаючи перед журналістами в кулуарах зустрічі G20 міністрів фінансів і керівників центральних банків у Ріо-де-Жанейро, Джентілоні сказав, що було досягнуто значного прогресу в технічних і юридичних аспектах кредиту, узгодженого в червні.

Я думаю, що ми досягаємо дуже хорошого прогресу в технічному, але також і в політичному плані. Ми щойно вчора провели зустріч щодо цієї надзвичайної позики для України,

– сказав він.

Міністр впевнений, що уряди зможуть запровадити це до жовтня.

Кредит у розмірі 50 мільярдів доларів буде обслуговуватися за рахунок доходів, отриманих від активів російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів.

Зазначається, що більшість заморожених грошей, близько 210 мільярдів євро (228 мільярдів доларів), в Європі. Близько 10 мільярдів доларів у Сполучених Штатах, 10 мільярдів у Великобританії та близько 30 мільярдів у Японії.

Тож, це означає, що основна частина грошей для обслуговування позики надходитиме від активів, заморожених ЄС, який кожні шість місяців продовжує своє рішення про санкції проти Росії, включаючи заморожування активів.

В Reuters пишуть, що необхідність частого поновлення санкцій викликала занепокоєння в Сполучених Штатах як фактор ризику для стабільності потоку доходів для забезпечення запропонованої позики.