Європа віддасть частину запасів дизеля на ринок: як це вплине на ціни

Країни G7 погодилися вивільнити 100 мільйонів барелів дизельного пального та сирої нафти зі стратегічних резервів. У ЄС назвали це рішення важливим, але попередили про складну зиму для європейського енергоринку.

Як рішення G7 вплине на ціни

У понеділок представник Єврокомісії заявив журналістам у Брюсселі, що вивільнення запасів позитивно вплине на вартість енергоносіїв для країн ЄС та допоможе збити ціни на європейських заправках, пише Reuters.

Водночас у Брюсселі попереджають, що на ЄС очікує вкрай важкий зимовий період з точки зору загальних витрат на енергоносії.

Ситуація ускладнюється тим, що Європа стала більш залежною від імпорту американського дизелю після того, як конфлікт з Іраном порушив стабільні постачання від виробників із Перської затоки.

На нас усе ще чекає дуже складна зима,

– заявили в Єврокомісії.

Зауважте! Процес вивільнення резервів розпочнеться негайно і триватиме чотири місяці, причому значний обсяг дизелю надійде уже протягом найближчих 20 днів. Ринок відреагував одразу: європейські ф'ючерси на дизель впали в ціні майже на 6%, а американські – на понад 3%.

Чи вводитимуть США заборону на експорт

Після домовленості G7 Дональд Трамп заявив, що США не вводитимуть заборону на експорт дизельного пального. За його словами, така заборона нібито взагалі не була остаточним варіантом, хоча протягом останніх двох тижнів президент неодноразово говорив, що розглядає такий крок.

Європа має багато дизеля, і вони зроблять значний внесок у світову пропозицію, як і ми. Ми не вводитимемо заборону на експорт. Ми робитимемо те, що маємо робити,

– сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Раніше Вашингтон обмірковував про обмеження експорту як один зі способів збільшити пропозицію пального всередині США та стримати його ціни на заправках напередодні листопадових виборів.

Нагадаємо, що у березні через іранську кризу Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вже координувало рекордне вивільнення 400 мільйонів барелів. Нинішні 100 мільйонів є частиною виконання тих глобальних зобов'язань, покликаних захистити споживачів від шокових цін.