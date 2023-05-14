G7 та ЄС можуть заборонити імпорт газу Росії за напрямками, куди Москва скоротила поставки, – FT

"Велика сімка" та Євросоюз мають намір заблокувати можливість перезапуску російських нафтопроводів маршрутами, де постачання Москви раніше було скорочено. Відповідне рішення G7 може ухвалити вже наступного тижня.

Про це з посиланням на посадовців повідомляє авторитетна британська газета. За словами офіційних осіб, які беруть участь у перемовинах, торгівля газом по трубопроводах була вперше заблокована Заходом після вторгнення Росії в Україну.

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Рішення про заборону мають ухвалити на саміті в Хіросімі

Рішення, яке лідери G7 повинні ухвалити на саміті в Хіросімі наступного тижня, перешкоджатиме відновленню російського трубопровідного експорту газу до таких країн, як Польща та Німеччина, куди Москва припинила поставки минулого року та спровокувала енергетичну кризу по всій Європі,

– зазначає видання.

Західні держави хочуть впевнитися, що енергетичні доходи агресора не зростуть. До речі, один із чиновників на правах анонімності зазначив, що цей крок зроблено для того, аби "переконатися, що партнери не передумають у гіпотетичному майбутньому".

У проєкті заяви G7 йдеться про те, країни й надалі скорочуватимуть використання російських джерел енергії, "включаючи запобігання повторному відкриттю шляхів, які раніше були закриті російською енергетичною зброєю", принаймні до тих пір, поки "не буде резолюція щодо конфлікту".

Хоча ці заходи навряд чи вплинуть на будь-які негайні газові потоки, вони підкреслюють глибоку рішучість Брюсселя зробити постійним швидкий і болісний поворот від десятиліть залежності від російських енергоресурсів,

– наголошують у ЗМІ.

Також додають, що заборона є дуже символічною, адже на початку війни ЄС уникав націлювання на потоки трубопроводів через їхню величезну залежність від газу з Москви. Натомість країна-терористка скоротила поставки, викликавши сплеск цін на газ у понад 10 разів вище, ніж звичайний рівень.

Однак, в останні місяці ціни суттєво впали. Європа успішно скоротила попит взимку, прискорила розгортання відновлюваної енергії та знайшла альтернативні джерела поставок, зокрема, морські вантажі СПГ. Через це частка Москви в європейському імпорті газу впала з понад 40% до менше, ніж 10%, а м'яка зима сприяла збільшенню обсягів зберігання газу в Євросоюзі.

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Нафтопроводи можуть бути заблоковані

Нафтопроводи, куди Росія припинила постачання, включно з північною частиною "Дружби", що веде до заводів Німеччини та Польщі, також можуть бути заблоковані відповідно до заходів ЄС, аби запобігти відновленню потоків.

Видання зазначає, що ембарго обговорюється дипломатами в межах 11-го пакету санкцій. Втім, комісія заявила, що не коментуватиме обговорення та витоки інформації.

Один з дипломатів ЄС сказав, що ця пропозиція потребує додаткових роз'яснень з боку Брюсселя, аби показати, як зміниться "статус-кво", особливо тому, що частина нафти з Казахстану тече через "Дружбу".

До речі, попри звільнення від санкцій щодо російської нафти, Варшава та Берлін заявляли, що вони добровільно припинять поставки сирої нафти через "Дружбу" минулого року, хоча Польща продовжувала отримувати поставки, поки Росія не припинила їх в лютому.

Натомість німецькі нафтопереробні заводи припинили замовлення з початку 2023-го. Деякі з основних російських газопроводів до Європи — Північний потік 1 і 2 були саботовані минулого року. Залишилася лише одна з їхніх чотирьох ниток. Однак, інші, зокрема, "Ямал" до Польщі, поки що залишаються недоторканими.