Газ на зиму: Україна готує довгострокові контракти з Азербайджаном

Енергетична безпека країни взимку безпосередньо залежить від надійних партнерів та нових логістичних маршрутів. Уряд вже готує масштабні домовленості, які мають гарантувати стабільне тепло в оселях українців.

Що відомо про нові газові домовленості та як це вплине на енергосистему і гаманці українців

Київ та Баку переходять на новий рівень енергетичної співпраці, обговорюючи регулярні комерційні постачання блакитного палива. Йдеться про налагодження довгострокових контрактів між українським Нафтогазом та азербайджанською компанією SOCAR, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

Стабільні постачання газу з Каспійського регіону означають, що Україна матиме достатньо ресурсів для проходження найскладніших зимових місяців без ризику дефіциту. Крім того, уряд пропонує іноземним партнерам зберігати їхнє паливо в українських підземних сховищах. Це не лише принесе додатковий дохід державі, але й посилить загальну безпеку інфраструктури, адже наявність європейського та азербайджанського газу в наших ПСГ є своєрідним "щитом" від ворожих атак.

Які ще сфери охопить співпраця з Баку

Окрім енергетики, сторони домовилися про спільну роботу над резервами обладнання та логістикою його доставки.

За підсумками засідання комісії затвердили спільний План дій та домовилися провести наступну зустріч у Баку,

– зазначив Шмигаль.

Азербайджанські компанії також планують долучитися до відбудови критичної інфраструктури та соціальних об'єктів, що пришвидшить відновлення українських міст.

Нагадаємо, що пошук альтернативних джерел енергоносіїв став критично важливим після повномасштабного вторгнення та курсу на повну відмову від російського газу в Європі. Ще минулого року Нафтогаз та SOCAR здійснили перші тестові постачання азербайджанського газу в Україну. Цей успішний досвід дозволив перейти від разових закупівель до підготовки повноцінних довгострокових контрактів, які остаточно закріплять енергетичну незалежність нашої держави.