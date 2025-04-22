Туреччина видобула рекордну кількість газу в Чорному морі

Туреччина повідомила про рекордний щоденний видобуток природного газу на шельфі Чорного моря. Йдеться про родовище Сакар’я – одне з найбільших відкритих у країні.

Нові родовища та більше газу

Завершено першу фазу освоєння цього родовища. Тепер щоденний обсяг видобутку сягає 9,5 мільйона кубометрів, передає 24 Канал з посиланням на міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслана Байрактара.

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Міністр наголосив, що такого обсягу газу вистачить для покриття потреб приблизно 4 мільйонів домогосподарств. Це важливий крок на шляху до енергетичної незалежності Туреччини, яка досі значною мірою залежала від імпорту енергоресурсів, зокрема з Росії, Азербайджану та Ірану.

Зауважте! Розробка родовища Сакар’я є частиною більшої стратегії Туреччини щодо освоєння власних енергетичних ресурсів на морському шельфі.

Як Туреччина нарощує видобуток газу з орного моря

Газ із Чорного моря був вперше виявлений у 2020 році, і відтоді Анкара активно інвестує у відповідну інфраструктуру, зокрема прокладення підводних трубопроводів і будівництво платформ.

Зауважте! Очікується, що в межах наступних етапів освоєння Сакар’ї обсяг видобутку буде поступово збільшуватися, що дозволить Туреччині зменшити витрати на імпорт енергоносіїв та зміцнити свої позиції на регіональному енергетичному ринку.