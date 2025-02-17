В Україні може подорожчати газ через малі запаси у сховищах

Ціни на газ для української промисловості можуть зрости через рекордно низькі запаси у підземних сховищах газу. Зростання цін на газ може суттєво вплинути на роботу металургійних підприємств.

Яка ситуація з газом в країні

Низький рівень запасів, менш ніж 9%, разом з військовими ризиками, дефіцитом газу та підвищенням цін на європейських ринках можуть спровокувати нову кризу. Це може призвести до подорожчання газу для промисловості, передає 24 Канал з посиланням на GMK Center.

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Збільшення цін може позначитися на роботі "Запоріжсталі", де витрата газу значно вища, ніж на інших заводах.

Кількість видобутого газу у 2024 році зросла до 19,1 мільярда кубометрів, що на 2,3% більше, ніж у 2023-му році. Однак, на фоні низького рівня заповнення підземних сховищ (лише 8,9%), газу в країні фактично не вистачає.

Міністр енергетики заявив, що до кінця 2025 року Україні необхідно додатково 1 мільярд кубометрів газу через проблеми з інфраструктурою та обстрілами.

Зауважте! Для цього НАК "Нафтогаз" уже закупив імпортний газ і планує продовжити купівлю до 600 мільйонів кубометрів газу до кінця березня.

Наслідки для економіки та промисловості

Експерти вважають, що нестача газу призведе до переплат сотень мільйонів гривень через екстрену купівлю імпортного газу за високими цінами.

Також буде обмежено внутрішній газовидобуток, оскільки "Нафтогаз" не погоджується купувати газ у вітчизняних компаній за ринковими цінами, що уповільнює розвиток галузі.

В Україні наразі в ПСГ є близько 2,8 мільярда кубометрів газу, але цього може бути недостатньо для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону.

На тлі явного падіння власного видобутку в разі форс-мажору врятує тільки імпорт. Якщо в найближчій перспективі вдарять морози, протягом яких на піку споживання Україна може спалювати до 150 млн куб. м на добу, то може постати питання обмеження споживачів – промислових і комунальних підприємств, а також зменшення потужності ТЕЦ,

– зазначають в GMK Center.

До слова! Крім того, Україні буде складно заповнити газові сховища до нового опалювального сезону 2025/2026 через високі ціни на європейському ринку.