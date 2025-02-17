Які тарифи можуть змінитись у 2025

Нардеп Андрій Герус зауважив, що однозначно не можна сказати, що буде з тарифами на воду та розподіл газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Андрій Герус Голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу По воді останній раз тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу. У нас не однаково підходять до тарифів. Деякі тарифи зростали навіть минулого року, а деякі залишаються незмінними з 2021 року.

Наприклад, тариф на електроенергію торік зріс майже вдвічі. Його збільшення відбувалося і до того. За час повномасштабної війни загалом електроенергія для побутових споживачів дорожчала двічі.

Герус наголосив, що станом на тепер, оновлення цін на основні ЖКП ВРУ не планує розглядати. Водночас збільшення вартості на деякі послуги не відбуватиметься через дію мораторію, йдеться про:

гарячу воду;

опалення;

природний газ.

Зверніть увагу! Холодна вода оплачується за окремим тарифом і не підпадає під мораторій.