Чи вистачить в Україні газу до кінця опалювального сезону

Україна має достатньо газу для покриття потреб домогосподарств і бюджетних установ до кінця опалювального сезону. Це стало можливо завдяки комбінації запасів у підземних сховищах та внутрішнього видобутку.

Чи є в Україні запас газу

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ситуація з постачанням газу найближчим часом залишатиметься стабільною, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Еспресо".

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Експерт висловив занепокоєння стосовно підприємств, які використовують газ як сировину, особливо у хімічній промисловості.

За його словами, проблеми для цих підприємств можуть виникнути через недостатньо уважне ставлення з боку державних представників в наглядових радах "Нафтогазу" та інших компаній під час формування запасів.

Він також зазначив, що на початку опалювального сезону не було здійснено закупівлю газу на річний запас, хоча кошти для цього були виділені міжнародними партнерами.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Наразі велика кількість запитань до очільників групи "Нафтогаз" стосовно того, чому не було виконано план з накопичення природного газу в підземних газових сховищах. І, по-друге, чому не було закуплено на початку опалювального сезону газ для річного запасу, адже кошти на цю закупівлю були виділені нашими міжнародними партнерами. Саме через це промислові споживачі в Україні можуть отримати, по-перше, значно вищі ціни на газ, а по-друге, у деяких випадках навіть недоотримати газ для власних потреб.

Омельченко підкреслив, що ця проблема може посилитися, якщо холодна погода триватиме до кінця лютого.