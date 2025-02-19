Чи зможе Україна зберігати газ для Європи

Однак для цього є великі перешкоди, про що повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев для 24 каналу.

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Річ у тім, що Україна має 30 мільярдів кубічних метрів газу у своїх газосховищах. Тому зберігання американського LNG може бути забезпечене.

Сам Володимир Зеленський сказав, що мережа постачання газу до Європи повністю функціонує, й країна готова до цього. Однак Рябцев зазначив, що великою перешкодою може стати те, що Україна не є членом Європейського союзу, бо ці країни повинні зберігати запаси газу саме на своїй території.

Звичайно, що є певні виключення щодо 12% цих запасів, але цього недостатньо для того, щоб на щось суттєве розраховувати,

– сказав експерт.

Як може відбуватися така співпраця Геннадій Рябцев додав, що якщо до цього Україна не стане членом ЄС, то українські сховища можуть відіграти допоміжну роль. Це станеться у тому випадку, коли паливо закуповуватиметься різними американськими та європейськими трейдерами влітку, а взимку реалізовуватиметься.

Зокрема можливими шляхами співпраці могли б стати постачання LNG з США у грецькі порти чи у польський порт Свіноуйсьце. Надалі б закачування газу у підземні сховища України відбувалося із використанням європейської газової мережі.

Зверніть увагу! Однак для цього слід збудувати декілька інтерконекторів, зокрема інтерконектор Україна – Польща. Без цього використання українських газових сховищ на 100% щонайменше десь у наступні 5 років є малоймовірними.