Чи буде Україна постачати газ та електроенергію для Європи

Чи можливий продаж української електроенергії за кордон після добудови ХАЕС

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що поки важко спрогнозувати, як може підсилити енергосистему України будівництво 2 блоків на Хмельницькій АЕС.

До теми Україна купить російські атомні реактори в Болгарії

Як пояснює Рябцев, це через те, що немає сценарію прогнозу попиту на електричну енергію до 2035 року. Отже, оскільки цього документа немає, то важко щось говорити про те, чи буде достатньо добудованої електроенергії, чи ні.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Відомо, що добудова 2 блоків на ХАЕС – це додаткові 2 гігавати потужності, але якою буде структура генерації у 2035 році – невідомо. Тим більше енергетичну стратегію 2050 року офіційно не оприлюднено.

Цікаво, що президент Зеленський під час пресконференції у Мюнхені наголосив на тому, що у випадку, коли війна в Україні закінчиться, очікується, що в енергосистемі буде забезпечений профіцит електроенергії, зокрема й через збудовані нові блоки. Тобто країна буде готова повністю постачати електричну енергію за кордон.

Зверніть увагу! Внаслідок добудови 2 блоків на Хмельницькій АЕС станція стане найбільшою в Європі. Її загальна потужність сягне 6,4 гігавата.

Водночас Рябцев пояснює, що в Україні навряд чи може бути профіцит електроенергії через сумнівні перспективи відновлення роботи Запорізької АЕС, яка на сьогодні окупована росіянами.

Крім того, добудова блоків може тривати чималий період, адже в технічно-економічному обґрунтуванні, яке розробляв "Енергоатом" ще у 2017 році, встановлена дата закінчення будівництва, а саме 84 місяці, тобто це 7 років щонайменше.

Нагадуємо! Україна ухвалила рішення щодо закупівлі старих російських атомних реакторів в Болгарії майже тиждень тому. Володимир Зеленський під час візиту до ХАЕС розповів, що рішення щодо такої закупівлі ухвалене саме у цей період через те, що болгарські колеги дали чітко зрозуміти, що пізніше будуть не зацікавлені у співробітництві. Як розповів нардеп Ярослав Железняк, загальні витрати на закупівлю реакторів сягнуть 1 мільярда доларів.

Яка є імовірність, що Україна може зберігати газ для Європи у своїх сховищах

Ще одна із заяв Володимира Зеленського в Мюнхені стосувалася зберігання та постачання американського скрапленого природного газу (LNG) до Європи за допомогою України. Він наголосив на тому, що такий шлях може забезпечити енергонезалежність Європи.

Річ у тім, що Україна має 30 мільярдів кубічних метрів газу у своїх газосховищах.

Отже, зберігання американського LNG може бути забезпечене.

Крім того, за словами Зеленського, мережа постачання газу до Європи повністю функціонує, тому країна готова до цього.

Рябцев натомість каже, що великою перешкодою для такої ідеї може стати те, що Україна поки не є членом Європейського союзу, адже європейські держави повинні зберігати запаси газу саме на своїй території.

Звичайно, що є певні виключення щодо 12% цих запасів, але цього недостатньо для того, щоб на щось суттєве розраховувати. Утім, якщо до цього Україна не стане членом ЄС українські сховища можуть відіграти допоміжну роль у випадку, коли паливо закуповуватиметься різними американськими та європейськими трейдерами влітку, а взимку реалізовуватиметься,

– каже пан Геннадій.

Можливими шляхами співпраці у цьому плані могли б стати постачання LNG з США у грецькі порти чи у польський порт Свіноуйсьце. Потім закачування газу у підземні сховища України відбувалося б із використанням європейської газової мережі.

Однак для того, щоб це спрацювало, потрібно збудувати декілька інтерконекторів, зокрема інтерконектор Україна – Польща. Без цього використання українських газових сховищ на 100% щонайменше десь у наступні 5 років є малоймовірними.