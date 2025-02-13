Співпраця України та Болгарії

Зеленський зазначив, що болгарські колеги дали чітко зрозуміти необхідність реалізації цього проєкту якнайшвидше, передає 24 Канал.

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Володимир Зеленський Президент України У нас був останній шанс у цьому місяці. Після цього ми впевнені, болгарська сторона не була б зацікавлена у співробітництві. Ми отримували такі сигнали, тому це прям останній потяг.

Зауважте! Володимир Зеленський розповів, що внаслідок цієї співпраці Хмельницька АЕС стане найбільшою в Європі. Її загальна потужність сягне 6,4 гігавата.

Як підсилюватимуть Хмельницьку АЕС

Український уряд ухвалив рішення про покупку атомних реакторів в Болгарії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка. Нардеп наголосив, що загальні витрати для реалізації цього проєкту сягнуть 1 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Як зазначає Железняк, йдеться саме про купівлю реакторів, а не будівництво додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС