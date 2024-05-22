Австрія готується до припинення поставок від "Газпрому"

Поставки "Газпрому" до Австрії можуть припинитися. Цьому сприятиме рішення європейського суду.

Що відомо про це рішення

"Газпром" може припинити співпрацю з австрійською нафтогазовою групою OMV. Це імовірно через теоретичне припинення виплат з боку австрійців.

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Представники OMV поки кажуть, що їм невідомо коли це відбудеться, і чи станеться взагалі. Потрібно розуміти, що очікуване рішення європейського суду засноване на суперечках, що тривають між компаніями з різних країн і "Газпромом".

Йдеться про конфлікт, стосовно того, хто має компенсувати дострокові розірвання договорів і завдані збитки. Адже "Газпром" самовільно припинив постачання газу у певні країни.

Які відносини між "Газпромом" і OMV зараз

Після початку повномасштабної війни в Україні, російський постачальник висунув свої умови для продовження поставок. Компанії з різних країн, розірвали зв'язки з "Газпромом". Деякі держави впровадили проти російського гіганта санкції.

80% від австрійського імпорту, що здійснювався протягом останніх 7 місяців, було забезпечено "Газпромом". Контракт між компаніями має діяти до 2040 року.

У OMV заявили, що вони зможуть надалі надавати газ своїм контрактним клієнтам, попри відсутність сировини з "Газпрому", завдяки альтернативним джерелам. Зокрема, через шляхи імпорту, які проходять по території Німеччини та Італії.