Економічна залежність країни-агресорки від східного сусіда продовжує стрімко зростати, перетворюючись на справжню пастку. Москва змушена йти на безпрецедентні поступки, аби хоч якось утриматися на азійському енергетичному ринку.

На які поступки пішов Кремль заради Пекіна

Цьогоріч дисконт на російське блакитне паливо, яке постачається трубопроводом "Сила Сибіру", досягне небачених масштабів. У середньому Китай платитиме Газпрому 247,9 долара за тисячу кубометрів, тоді як для інших країн далекого зарубіжжя ціна становить 562 долари, про що пише The Moscow Times.

Важливо! Таким чином, знижка для китайського ринку сягнула 56%, або 315 доларів на кожній тисячі кубів. Якщо порівнювати з минулим роком, розмір дисконту зріс ще на 15%. Згідно з бюджетними планами РФ, наступного року ситуація для російської економіки не покращиться: газ віддаватимуть практично за пів ціни (251,3 долара проти 450 доларів для інших покупців).

Чому умови для Росії гірші, ніж для конкурентів

Цікаво, що на китайському напрямку Газпром отримав умови, які значно гірші не лише за втрачений європейський ринок, а й за контракти конкурентів. Навіть Туркменістан, який також постачає газ до КНР, заробляє на 40-60 доларів більше за кожну тисячу кубометрів.

Як зазначає старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі Сергій Вакуленко, туркменська ціна додатково компенсує вартість прокачки через Узбекистан та Казахстан.

При цьому туркменський газ надходить на крайній захід Китаю, за три тисячі кілометрів від Пекіна, а російський перетинає кордон значно ближче до центрів споживання,

– наголошує експерт, вказуючи на тотальну невигідність російських контрактів.

Що відомо про передісторію газового провалу Росії

Попри те, що у 2025 році Росія планує прокачати до Китаю близько 40,5 мільярда кубометрів, це компенсує Газпрому лише п'яту частину від колишніх постачань до Євросоюзу, які на піку сягали 200 мільярдів кубів. Тим часом переговори про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" (який Кремль перейменував на "Силу Байкала"), що тривають понад 10 років, зайшли у глухий кут.

Зверніть увагу! Пекін жорстко викручує руки Москві, вимагаючи знизити вартість газу до 50-150 доларів за тисячу кубів – це рівень внутрішніх російських цін для населення. Через такі ультиматуми переговори щодо нового газопроводу між Путіним та Сі Цзіньпіном були фактично призупинені, залишаючи російську монополію з колосальними збитками та без перспектив швидкого відновлення.

Раніше ми писали, що Європейський Союз планує пом'якшити свою опозицію щодо видобутку нафти та газу в полярних регіонах, виключивши з нової арктичної стратегії згадку про мораторій на нове буріння. Такі зміни у риториці стали результатом інтенсивного лобіювання з боку Норвегії.