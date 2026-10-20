Чому Євросоюз змінює правила гри на енергетичному ринку

Європейський Союз планує пом'якшити свою опозицію щодо видобутку нафти та газу в полярних регіонах, виключивши з нової арктичної стратегії згадку про мораторій на нове буріння. Такі зміни у риториці стали результатом інтенсивного лобіювання з боку Норвегії, яка прагнула захистити свої енергетичні інтереси на Крайній Півночі, про що пише Bloomberg.

Норвегія є критично важливим партнером для Європи, адже минулого року вона забезпечила майже третину всього газового імпорту ЄС. Нафтогазова промисловість країни серйозно побоювалася, що Брюссель відмовиться купувати сировину з нових арктичних родовищ у Баренцевому морі, де Осло нещодавно видало п'ять нових ліцензій на розвідку. Замість жорсткої заборони у чорновому варіанті стратегії зазначається, що блок лише "надаватиме пріоритет" відновлюваним джерелам енергії та вуглеводням, видобутим за межами Арктики.

Зверніть увагу! Єврокомісія також обіцяє працювати над міжнародними зобов'язаннями щодо запобігання розробці арктичних ресурсів лише у випадках, коли така діяльність "становить загрозу для екосистеми". Представники енергетичного гіганта Equinor ASA, який вже працює в регіоні, поки утримуються від коментарів до офіційної публікації документа.

Що відомо про передісторію екологічних суперечок

Ще у 2021 році позиція Євросоюзу була значно категоричнішою. Тоді Брюссель наполягав на тому, що вугілля, нафта та газ мають залишатися в землі, і обіцяв домагатися багатостороннього юридичного зобов'язання не допускати жодної подальшої розробки вуглеводнів в Арктиці.

Попри зникнення слова "мораторій", екологічні організації не вважають це повною капітуляцією. За словами Пола Фрісволда, очільника Альянсу за збереження мораторію на буріння нафтових свердловин в Арктиці, ЄС все ще залишається відданим ідеї скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! Водночас Брюссель зберіг жорстку заборону на глибоководний майнінг, проти якого виступає до отримання вичерпних наукових даних, хоча Норвегія вже схвалила видобуток корисних копалин на морському дні у 2024 році.

Тим часом ми писали, що Європейський Союз не планує повертатися до закупівель російського газу. Зокрема, Європа не планує й скасовувати санкції, які були запроваджені проти Кремля.