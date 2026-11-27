Санкційний зашморг навколо авторитарних режимів змушує їх шукати нові шляхи для виживання. Поки Вашингтон посилює економічний тиск, на енергетичному ринку Близького Сходу укладаються несподівані довгострокові угоди.

Чому Анкара йде на ризик та купує підсанкційний газ в Ірану

Державна газова компанія Туреччини Botas та Національна іранська газова компанія непублічно пролонгували договір на постачання блакитного палива до 2032 року. Попередня угода закінчилася ще в липні, проте сторони вирішили зберегти співпрацю, яка є критично важливим джерелом доходу для підсанкційного Тегерана, про що пише Bloomberg.

Для Туреччини іранський трубопровідний газ залишається значно дешевшою альтернативою, ніж скраплений природний газ (СПГ), ціни на який цьогоріч різко злетіли. Хоча Іран володіє одними з найбільших у світі запасів газу, більшість ресурсу він споживає всередині країни, а залишки експортує переважно до Туреччини та Іраку. Минулого року Тегеран був четвертим за величиною постачальником газу для Анкари.

Куди йдуть гроші та як працює схема розрахунків

Через жорсткі обмеження США Іран не може вільно розпоряджатися заробленими коштами. Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек пояснив, що платежі за газ зберігаються на "суворо регульованому рахунку" відповідно до домовленостей з Вашингтоном. Ці гроші Тегеран має право витрачати виключно на критично важливі товари, такі як продукти харчування та медикаменти.

Збереження цих торговельних відносин є надзвичайно важливим для Ірану, адже великі двосторонні потоки дозволяють легше проводити розрахунки в умовах міжнародної ізоляції,

– пояснив директор з аналітики постачання газу консалтингової компанії FGE NexantECA Сіамак Адібі.

Продаж газу трубопроводами став для іранського режиму справжнім рятівним колом після того, як США фактично заблокували південні порти країни, зупинивши експорт сирої нафти. Крім того, цього місяця Вашингтон створив новий підрозділ для контролю за торгівлею через сухопутні кордони Ірану та Каспійське море. На тлі цього тиску Тегеран гарячково шукає нові ринки збуту і вже веде переговори про транзит та торгівлю газом з Азербайджаном і Вірменією.

До речі, Катар поступово відновлює позиції на світовому ринку скрапленого природного газу. Країна нарощує кількість постачань через Ормузьку протоку, хоча ризики для судноплавства залишаються високими.