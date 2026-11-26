Чому Катар нарощує експорт газу

У листопаді катарський завод Рас-Лаффан відправляв у середньому близько 1,4 партії скрапленого природного газу на добу. За даними аналітичної компанії Kpler, це приблизно на 25% більше, ніж у жовтні, пише Bloomberg.

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Супутникові знімки також вказують на пожвавлення роботи найбільшого у світі комплексу з виробництва СПГ.

За даними видання, активність зафіксували на дев'яти з 14 виробничих ліній Рас-Лаффана. Від початку війни між США та Іраном це найвищий показник.

Наразі Катар активно збільшує постачання газу до Європи й Азії, коли вони найбільше потребують палива для опалення, але страждають від високих цін.

Ціни на природний газ в Азії та Європі зараз приблизно вдвічі вищі, ніж до початку війни. На це впливають тривалі потрясіння навколо Перської затоки та настання холодної погоди– зазначають аналітики.

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Як Катар постачає газ через Ормуз

Якщо на початку війни Катар майже не відправляв судна через Ормузьку протоку, то тепер для додаткових постачань використовує щонайменше 34 танкери для СПГ.

Щоб обійти небезпеку, газовози часто вимикають передавачі, аби не розкривати своє місцеперебування. Зазвичай судна знову починають передавати сигнали лише після виходу з Ормузу, коли прямують до покупців.

До того ж, за оцінкою видання, Катар зараз залучає переважно старіші танкери:

середній вік катарських газовозів становить 18 років;

тоді як середній вік суден світового флоту – близько 10 років.

Використання старіших танкерів дозволяє відчутно знизити витрати на страхування ризикованих рейсів у зоні конфлікту.

Збільшення кількості суден, які беруть участь у перевезеннях, вказує на те, що Катар, імовірно, планує продовжувати експорт через протоку або навіть розширювати його– пише видання.

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Аналітики додають, що для світового ринку збільшення катарських поставок є важливим сигналом напередодні зимового піка попиту. Однак навіть поступове відновлення експорту не означає швидкого повернення цін до рівнів, які були до війни. Відтак, енергетичний ринок ще довго відчуватиме наслідки перебоїв постачань через Ормуз.

Нагадаємо, перебої з постачанням уже коштували Катару одного з європейських контрактів. У листопаді польська компанія Orlen розірвала угоду з QatarEnergy на закупівлю СПГ, яка мала діяти до 2034 року. Після цього сторони відновили переговори про нові умови співпраці, адже Катар намагається втримати покупців попри проблеми з експортом.