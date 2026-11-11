Катар втрачає позиції на ринку: перша країна розірвала газовий контракт

Хто і чому відмовився від СПГ Катару

Польський енергетичний гігант Orlen SA розірвав один із довгострокових контрактів на постачання скрапленого природного газу із компанією QatarEnergy, пише Bloomberg.

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Контракт передбачав постачання до Польщі скрапленого природного газу до 2034 року.

Однак її розірвали через тривалий форс-мажор, який QatarEnergy оголосила після пошкодження її інфраструктури та порушення судноплавства в Ормузькій протоці.

Тривале застосування механізму форс-мажору зрештою дало Orlen законне право вийти з угоди.

Покупці не можуть укладати довгострокові угоди про альтернативні постачання, якщо їхній контракт із Катаром залишається чинним– пояснив старший енергетичний аналітик MST Marquee Сол Кавонік.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас договір залишатиметься чинним ще 60 днів після повідомлення про розірвання. До того ж польська компанія поки збереже другий газовий контракт, підписаний з QatarEnergy.

Втім, аналітики упевнені, що чим довше триватимуть перебої, тим більше клієнтів Катару шукатимуть альтернативних постачальників.

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Зауважте! Це перше відоме розірвання довгострокової угоди з QatarEnergy після початку війни в Ірані. Для Катару це серйозний фінансовий удар, який поглиблює дефіцит державного бюджету. Адже вартість контракту з Orlen лише цього року становила близько 570 мільйонів євро.

Чим Польща замінить втрачені обсяги

Розірваний контракт був історичним для Польщі, адже саме він відкрив країні двері для імпорту охолодженого газу у 2015 році. Проте ціна за цією угодою була зависокою, оскільки прив'язана до 16% вартості нафти Brent.

Тепер Orlen робить ставку на дешевші та гнучкіші альтернативи зі США та Норвегії. Компанія вже законтрактувала обсяги з американських проєктів Port Arthur та Plaquemines у Техасі й Луїзіані.

Рішення про розірвання угоди не впливає на безпеку постачання газу. Видобуток на власних родовищах компанії разом із довгостроковими контрактами на постачання газу повністю покриває потреби групи Orlen– заявили в компанії.

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За оцінками аналітиків, американський СПГ зараз обходиться компанії вдвічі дешевше за катарський.

Нагадаємо, раніше Катар вже продовжив режим форс-мажору на постачання газу для італійської компанії Edison до кінця грудня. Через це Італія не отримає ще три партії скрапленого природного газу.