Катар теряет позиции на рынке: первая страна расторгла газовый контракт

Кто и почему отказался от СПГ из Катара

Польский энергетический гигант Orlen SA расторг один из долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа с компанией QatarEnergy, пишет Bloomberg.

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Контракт предусматривал поставки сжиженного природного газа в Польшу до 2034 года.

Однако его расторгли из-за длительного форс-мажора, который QatarEnergy объявила после повреждения своей инфраструктуры и нарушения судоходства в Ормузском проливе.

Длительное применение механизма форс-мажора в конечном итоге дало Orlen законное право выйти из соглашения.

Покупатели не могут заключать долгосрочные соглашения об альтернативных поставках, если их контракт с Катаром остается в силе– пояснил старший энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

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В то же время договор будет оставаться в силе еще 60 дней после уведомления о расторжении. К тому же польская компания пока сохранит второй газовый контракт, подписанный с QatarEnergy.

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Впрочем, аналитики уверены, что чем дольше будут продолжаться перебои, тем больше клиентов Катара будут искать альтернативных поставщиков.

Обратите внимание! Это первый известный случай расторжения долгосрочного соглашения с QatarEnergy после начала войны в Иране. Для Катара это серьезный финансовый удар, который усугубляет дефицит государственного бюджета. Ведь стоимость контракта с Orlen только в этом году составляла около 570 миллионов евро.

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Расторгнутый контракт был историческим для Польши, ведь именно он открыл стране двери для импорта охлажденного газа в 2015 году. Однако цена по этому соглашению была слишком высокой, поскольку привязана к 16% стоимости нефти Brent.

Теперь Orlen делает ставку на более дешевые и гибкие альтернативы из США и Норвегии. Компания уже заключила контракты на поставку газа с американскими проектами Port Arthur и Plaquemines в Техасе и Луизиане.

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Решение о расторжении соглашения не влияет на надежность поставок газа. Добыча на собственных месторождениях компании вместе с долгосрочными контрактами на поставку газа полностью покрывает потребности группы Orlen– заявили в компании.

По оценкам аналитиков, американский СПГ сейчас обходится компании вдвое дешевле, чем катарский.

Напомним, ранее Катар уже продлил режим форс-мажора на поставки газа для итальянской компании Edison до конца декабря. Из-за этого Италия не получит еще три партии сжиженного природного газа.