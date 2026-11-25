Чому танкери з газом змінюють курс

За даними аналітичної компанії Kpler, від початку листопада щонайменше вісім танкерів СПГ із узбережжя Мексиканської затоки США змінили маршрут і попрямували до Європи, пише Bloomberg.

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Це найбільша кількість таких перенаправлень із кінця лютого, коли війна на Близькому Сході зупинила експорт катарського газу на світовий ринок.

Аналітики пояснюють масову зміну маршрутів різницею в цінах. Минулого місяця вартість СПГ у Європі підскочила до найвищого рівня за чотири роки.

Тепер Європа платить за СПГ більше, ніж Азія. За даними Spark Commodities, цінова різниця між регіонами стала найбільшою від початку війни.

Дефіцит поставок спрямовує СПГ до ЄС, і прибуткова торгівля залишається саме там. На жаль, Євросоюз платить за це премію– пояснив аналітик компанії Enverus Карл Ларрі.

На думку фахівців, перевага Європи над Азією у цінах на газ, ймовірно, збережеться і в першому кварталі 2027 року. Додатковим чинником стане планована заборона Євросоюзу на імпорт російського СПГ.

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Що допомогло Європі з газом

Перехопити вантажі Європі вдалося завдяки тому, що Китай і Японія, які є найбільшими покупцями газу у світі, поки що не потребують додаткових поставок.

Європа отримує вантажі, оскільки Північно-Східна Азія має достатні запаси, а погода там залишається м’якою– зазначив комерційний директор MET International AG Сімоне Туррі.

За його словами, якщо до американських поставок додасться газ із Західної Африки, Європа матиме достатньо палива за умов звичайної зими. Проте ситуація може миттєво погіршитися, якщо в Азії вдарять морози.

Зауважте! Дані відстеження руху суден показують, що за останні три місяці середньодобові імпортні поставки газу до Європи зросли більш ніж на 45%. Водночас постачання до Північно-Східної Азії скоротилися приблизно на 1%.

Нагадаємо, Європа зараз змушена активно закуповувати газ через низький рівень запасів у підземних сховищах. Наразі газосховища ЄС заповнені приблизно на 68%, тоді як середній показник за останні п'ять років для цього періоду становив 86%. Водночас відбір палива вже прискорюється, попри збільшення імпорту.