Чому вартість блакитного палива раптово підскочила

Ціни збільшилися після того, як прогнози погоди змінилися в бік суттєвого похолодання, про що пише Bloomberg.

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Вартість ф'ючерсів на нідерландському хабі TTF злетіла на 8,6%, досягнувши позначки 96,075 євро за мегават-годину.

Крім того, рівень заповненості європейських газосховищ залишається значно нижчим за сезонну норму.

Це найбільше внутрішньоденне зростання за останній тиждень, яке створює додатковий тиск на європейські запаси напередодні пікового зимового попиту.

Зауважте! Останні оновлення погодних моделей показують, що хвиля холоду в Північно-Західній Європі триватиме щонайменше до початку грудня. Температура впаде на 3-5 градусів нижче від кліматичної норми, а подекуди відхилення сягне 8 градусів.

Ситуацію ускладнює ризик зниження швидкості вітру в Німеччині, Данії та Нідерландах, що автоматично обрізає генерацію з відновлюваних джерел та змушує країни спалювати більше дорогого газу.

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Світові поставки залишаються критично обмеженими через низку факторів. Наприклад, Норвегія, яка є головним постачальником трубопровідного газу до Європи, фіксує перебої в роботі своїх об'єктів. Водночас холоди накрили й Азію, зокрема Японію, Південну Корею та Китай, що провокує жорстку конкуренцію за скраплений природний газ на світовому ринку.

Попит у Європі дещо зріс через погодні умови, а в Південно-Східній Азії спостерігається стабільний попит на закупівлю СПГ на спотовому ринку. Це спричинило короткострокове зростання цін, оскільки ринок досі враховує геополітичні ризики– пояснила стратег Rabobank у Лондоні Флоренс Шміт.

Нагадаємо, що ситуація з цінами на газ у Європі залежить від країни. Лідером за вартістю стала Швеція. Також високі ціни спостерігаються у Нідерландах, Франції тощо. Найнижчі тарифи спостерігаються в Угорщині. Середній показник становить 11 євро.