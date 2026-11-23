Почему стоимость "голубого топлива" внезапно подскочила

Цены выросли после того, как прогнозы погоды изменились в сторону существенного похолодания, о чем пишет Bloomberg.

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Стоимость фьючерсов на нидерландском хабе TTF взлетела на 8,6%, достигнув отметки 96,075 евро за мегаватт-час.

Кроме того, уровень заполненности европейских газохранилищ остается значительно ниже сезонной нормы.

Это самый значительный внутридневной рост за последнюю неделю, который создает дополнительное давление на европейские запасы в преддверии пикового зимнего спроса.

Обратите внимание! Последние обновления погодных моделей показывают, что волна холода в северо-западной Европе продлится как минимум до начала декабря. Температура опустится на 3–5 градусов ниже климатической нормы, а местами отклонение достигнет 8 градусов.

Ситуацию осложняет риск снижения скорости ветра в Германии, Дании и Нидерландах, что автоматически сокращает выработку электроэнергии из возобновляемых источников и вынуждает страны сжигать больше дорогого газа.

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Мировые поставки остаются критически ограниченными из-за ряда факторов. Например, Норвегия, которая является главным поставщиком трубопроводного газа в Европу, фиксирует перебои в работе своих объектов. В то же время холода охватили и Азию, в частности Японию, Южную Корею и Китай, что провоцирует жесткую конкуренцию за сжиженный природный газ на мировом рынке.

Спрос в Европе несколько вырос из-за погодных условий, а в Юго-Восточной Азии наблюдается стабильный спрос на закупку СПГ на спотовом рынке. Это вызвало краткосрочный рост цен, поскольку рынок до сих пор учитывает геополитические риски– пояснила стратег Rabobank в Лондоне Флоренс Шмит.

Напомним, что ситуация с ценами на газ в Европе зависит от страны. Лидером по стоимости стала Швеция. Также высокие цены наблюдаются в Нидерландах, Франции и т. д. Самые низкие тарифы наблюдаются в Венгрии. Средний показатель составляет 11 евро.