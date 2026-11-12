Европейцы пока не ощутили на себе последствий войны в Иране: цены на газ и электричество стали неожиданностью

Где самая дорогая электроэнергия

Несмотря на геополитическую напряженность, в первой половине 2026 года средние цены на электроэнергию и газ для домохозяйств в ЕС неожиданно снизились. Однако разница в счетах между соседними странами остается колоссальной, пишет Euronews.

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По данным Евростата, средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в ЕС в первой половине 2026 года составляла 28,3 евро за 100 киловатт-часов. Это на 2,2% меньше, чем во второй половине 2025 года.

Абсолютным антирекордсменом по стоимости электроэнергии стала Ирландия, где 100 киловатт-часов обходятся в 38,7 евро.

В пятерку самых дорогих стран также вошли:

Германия (36,2 евро);

Бельгия (35,8 евро);

Австрия (32,6 евро);

и Италия (31,4 евро).

Зато меньше всего за свет платят в Венгрии – всего 11,4 евро.

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Если же рассчитывать тарифы по стандартам покупательной способности (PPS), то счета за свет наиболее болезненно ударяют по кошелькам жителей Румынии (46,9 PPS). В тройку также вошли Польша (41,1 PPS) и Чехия (34,3 PPS).

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В то же время в Румынии зафиксировали и самый большой скачок цен в евро – сразу на 51,9% по сравнению с прошлым годом.

В каких странах самый дорогой газ

Ситуация с ценами на газ в Европе также неоднородна.

Лидером по стоимости стала Швеция: там 100 киловатт-часов для домохозяйств стоили 22 евро. Среди других стран с высокими ценами:

Нидерланды (16,2 евро);

Франция (13,5 евро);

Португалия (12,6 евро);

и Австрия (12,4 евро).

Самые низкие тарифы вновь у Венгрии – 3,3 евро.

Средний показатель в Евросоюзе составил 11 евро.

В целом по ЕС цены на газ для домохозяйств упали на 10,2% по сравнению со второй половиной 2025 года, больше всего – в Италии и Испании.

Когда европейцам ждать новых счетов

Впрочем, эксперты предупреждают, что период дешевых коммунальных услуг подходит к концу.

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Из-за роста оптовых цен на фоне геополитических кризисов домохозяйства Европы могут столкнуться с более высокими счетами уже к концу 2026 года.

"К сожалению, я ожидаю, что домохозяйства могут столкнуться с более высокими счетами за энергию во второй половине 2026 года, но в еще большей степени – в первой половине 2027 года"– подчеркнул профессор экономики энергетики Университета Данди в Шотландии Сяо Му.

Обратите внимание! Согласно Индексу цен на энергию для домохозяйств (HEPI), в период с 2 февраля по 1 сентября цены на газ в Европе в среднем выросли на 12%, а на электроэнергию – на 4,2%.

Напомним, ранее мы рассказывали о разнице в стоимости электроэнергии в европейских странах. В частности, разница между самыми дорогими и самыми дешевыми тарифами была более чем шестикратной. Больше всего за свет платили в Германии, а меньше всего – в Турции.