Європейці ще не відчули удару війни в Ірані: ціни на газ і світло здивували

Де найдорожча електроенергія

Попри геополітичну напругу, у першій половині 2026 року середні ціни на електроенергію та газ для домогосподарств у ЄС несподівано знизилися. Проте різниця у платіжках між сусідніми країнами залишається колосальною, пише Euronews.

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За даними Євростату, середня ціна електроенергії для домогосподарств у ЄС у першій половині 2026 року становила 28,3 євро за 100 кіловат-годин. Це на 2,2% менше, ніж у другій половині 2025 року.

Абсолютним антирекордсменом за вартістю електроенергії стала Ірландія, де 100 кіловат-годин обходяться у 38,7 євро.

До п'ятірки найдорожчих країн також увійшли:

Німеччина (36,2 євро);

Бельгія (35,8 євро);

Австрія (32,6 євро);

та Італія (31,4 євро).

Натомість найменше за світло платять в Угорщині – лише 11,4 євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо ж рахувати тарифи за стандартами купівельної спроможності (PPS), то найболючіше рахунки за світло б'ють по гаманцях жителів Румунії (46,9 PPS). До трійки також увійшли Польща (41,1 PPS) та Чехія (34,3 PPS).

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Водночас у Румунії зафіксували й найбільший стрибок цін у євро – одразу на 51,9% порівняно з минулим роком.

У яких країнах найдорожчий газ

Ситуація з цінами на газ у Європі також неоднорідна.

Лідером за вартістю стала Швеція: там 100 кіловат-годин для домогосподарств коштували 22 євро. Серед інших країн із високими цінами:

Нідерланди (16,2 євро);

Франція (13,5 євро);

Португалія (12,6 євро);

та Австрія (12,4 євро).

Найнижчі тарифи знову ж таки утримує Угорщина з показником 3,3 євро.

Середній показник у Євросоюзі становив 11 євро.

Загалом по ЄС ціни на газ для домогосподарств впали на 10,2% порівняно з другою половиною 2025 року, найбільше – в Італії та Іспанії.

Коли європейцям чекати нових платіжок

Втім, експерти попереджають, що період дешевої комуналки добігає кінця.

Через зростання оптових цін на тлі геополітичних криз домогосподарства Європи можуть зіткнутися з вищими рахунками вже до кінця 2026 року.

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На жаль, я очікую, що домогосподарства можуть зіткнутися з вищими рахунками за енергію в другій половині 2026 року, але ще більшою мірою – у першій половині 2027 року– наголосив професор економіки енергетики в Університеті Данді у Шотландії Сяо Му.

Зауважте! Згідно з Індексом цін на енергію для домогосподарств (HEPI), у період із 2 лютого до 1 вересня ціни на газ у Європі в середньому зросли на 12%, а на електроенергію – на 4,2%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про різницю у вартості електроенергії в європейських країнах. Зокрема, між найдорожчими та найдешевшими тарифами вона була більш ніж шестикратною. Найбільше за світло платили в Німеччині, а найменше – у Туреччині.