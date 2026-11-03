Лише 61% газу в сховищах: найбільша економіка ЄС пасе задніх у підготовці до зими

Чому ситуація з газом у Німеччині тривожить

Найбільша економіка Європи розпочала опалювальний сезон із найменшими запасами газу за всю історію спостережень, пише Reuters.

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За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 2 листопада німецькі газосховища були заповнені на 61,05%.

Тоді як, наприклад, сусідня Польща заповнила свої газосховища на 99%.

Загалом середній рівень запасів у ЄС становив 74,56%.

Ба більше, Німеччина не досягла навіть власної цілі із заповнення газосховищ на початок листопада – близько 70%.

Аналітик Raiffeisen Аарон Альбер припускає, що до завершення опалювального сезону запаси можуть стати зовсім мізерними.

Можливо, ми завершимо зимовий сезон із рівнем запасів близько 20 – 25%, а не 30 – 40%– сказав Альбер.

Недостатні газові запаси у Німеччині викликають занепокоєння в інших європейських державах. Адже на країну припадає понад п'ята частина всіх потужностей сховищ Євросоюзу, тому її ситуація має значення і для енергетичного ринку інших держав.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому Німеччина не накопичила газ

Головними причинами такого відставання Німеччини стали геополітика та суто економічні фактори. Загострення конфлікту в Ірані та скорочення постачань скрапленого газу влітку підняли ціни настільки, що трейдерам стало вигідніше продавати ресурс одразу, а не зберігати його на зиму.

Водночас уряд не став активно втручатися в ринок. У вересні Міністерство економіки країни заявляло, що державне втручання для збільшення запасів не потрібне.

Зауважте! Аналітики тим часом відзначають, що ситуація нагадує енергетичну кризу 2022 року. Тоді після припинення постачань газу з Росії Берліну довелося витрачати десятки мільярдів євро на закупівлю палива з інших джерел, щоб захистити споживачів та промисловість від перебоїв.

Нагадаємо, Берліну вже довелося офіційно відкидати звинувачення Італії у тому, що німці нібито навмисно тримають сховища напівпорожніми заради здешевлення приватизації своїх газових компаній. У Римі заявили, що Берлін надто довго відкладав заповнення сховищ, через що європейські країни змушені купувати паливо дорожче.