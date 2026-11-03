Лише 61% газу в сховищах: найбільша економіка ЄС пасе задніх у підготовці до зими

Німеччина не встигла накопичити газ до опалювального сезону / Фото: Depositphotos
Німеччина ризикує знову зіткнутися з енергетичною кризою через нетипову поведінку трейдерів на ринку. Ситуація вже викликає серйозне занепокоєння у сусідніх країнах та загрожує стабільності всієї Європи.
Чому ситуація з газом у Німеччині тривожить
Найбільша економіка Європи розпочала опалювальний сезон із найменшими запасами газу за всю історію спостережень, пише Reuters.
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- За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 2 листопада німецькі газосховища були заповнені на 61,05%.
- Тоді як, наприклад, сусідня Польща заповнила свої газосховища на 99%.
- Загалом середній рівень запасів у ЄС становив 74,56%.
Ба більше, Німеччина не досягла навіть власної цілі із заповнення газосховищ на початок листопада – близько 70%.
Аналітик Raiffeisen Аарон Альбер припускає, що до завершення опалювального сезону запаси можуть стати зовсім мізерними.
Можливо, ми завершимо зимовий сезон із рівнем запасів близько 20 – 25%, а не 30 – 40%
Недостатні газові запаси у Німеччині викликають занепокоєння в інших європейських державах. Адже на країну припадає понад п'ята частина всіх потужностей сховищ Євросоюзу, тому її ситуація має значення і для енергетичного ринку інших держав.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Чому Німеччина не накопичила газ
Головними причинами такого відставання Німеччини стали геополітика та суто економічні фактори. Загострення конфлікту в Ірані та скорочення постачань скрапленого газу влітку підняли ціни настільки, що трейдерам стало вигідніше продавати ресурс одразу, а не зберігати його на зиму.
Водночас уряд не став активно втручатися в ринок. У вересні Міністерство економіки країни заявляло, що державне втручання для збільшення запасів не потрібне.
Зауважте! Аналітики тим часом відзначають, що ситуація нагадує енергетичну кризу 2022 року. Тоді після припинення постачань газу з Росії Берліну довелося витрачати десятки мільярдів євро на закупівлю палива з інших джерел, щоб захистити споживачів та промисловість від перебоїв.
Нагадаємо, Берліну вже довелося офіційно відкидати звинувачення Італії у тому, що німці нібито навмисно тримають сховища напівпорожніми заради здешевлення приватизації своїх газових компаній. У Римі заявили, що Берлін надто довго відкладав заповнення сховищ, через що європейські країни змушені купувати паливо дорожче.
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