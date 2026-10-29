"Ми платимо двічі": Італія звинуватила Німеччину в стрибку цін на газ

У чому Рим звинуватив Берлін

У четвер, 29 жовтня, представник енергетичної галузі Італії прямо звинуватив Берлін в останньому стрибку цін на газ, пише Reuters.

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Виступаючи на конференції Montel Italian Energy Day у Мілані, генеральний директор з енергетичних ринків та інфраструктури Міністерства енергетики Італії Алессандро Ноче заявив, що Рим витратив сотні мільйонів євро на заповнення газосховищ перед зимою.

Водночас Німеччина нібито відкладала накопичення запасів, зосередившись на приватизації своїх енергетичних компаній Uniper і SEFE.

Коли я чую, що європейська країна вирішила не заповнювати свої сховища, тому що хотіла приватизувати компанію, для мене це тривожний сигнал– заявив Ноче.

Він наголосив, що Італія через це опинилася у невигідному становищі, оскільки змушена наразі купувати газ за вищими цінами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ми зазнаємо подвійного удару: ми заплатили 300 мільйонів євро за заповнення сховищ і тепер платимо більше за газ, тому що німці купують його саме зараз… Це мене справді обурює– сказав посадовець.

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Міністерство економіки Німеччини поки що не прокоментувало ці звинувачення Італії.

Як можуть зрости ціни на газ

Наразі рівень заповнення сховищ значно відрізняється між країнами. За даними Gas Infrastructure Europe, вони заповнені:

в Італії – майже на 91%;

в Німеччині – лише на 61,7%.

Водночас нижчі запаси в Німеччині можуть посилити потребу країни в закупівлях газу взимку. Якщо попит зростатиме одночасно в кількох країнах, конкуренція за постачання може додатково підштовхнути ціни.

Ноче попередив, що вартість газового контракту може зрости до 150 – 180 євро за мегават-годину, якщо січень буде холодним.

Усе залежить від погоди. Нам доводиться вболівати за глобальне потепління й сподіватися, що січень буде теплим– додав він.

За словами італійського посадовця, особливі проблеми можуть виникнути, якщо січень буде таким же холодним, як минулого року, в Польщі, Литві та на півночі Німеччини.

Нагадаємо, станом на 26 жовтня європейські сховища газу були заповнені приблизно на 75%. Це найнижчий показник для цієї пори року за весь період спостережень із 2009 року.