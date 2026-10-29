"Мы платим дважды": Италия обвинила Германию в скачке цен на газ

Почему Рим обвинил Берлин

В четверг, 29 октября, представитель энергетической отрасли Италии прямо обвинил Берлин в последнем скачке цен на газ, пишет Reuters.

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Выступая на конференции Montel Italian Energy Day в Милане, генеральный директор по энергетическим рынкам и инфраструктуре Министерства энергетики Италии Алессандро Ноче заявил, что Рим потратил сотни миллионов евро на заполнение газохранилищ перед зимой.

В то же время Германия якобы откладывала накопление запасов, сосредоточившись на приватизации своих энергетических компаний Uniper и SEFE.

Когда я слышу, что европейская страна решила не заполнять свои хранилища, потому что хотела приватизировать компанию, для меня это тревожный сигнал– заявил Ноче.

Он подчеркнул, что из-за этого Италия оказалась в невыгодном положении, поскольку вынуждена сейчас покупать газ по более высоким ценам.

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Мы получаем двойной удар: мы заплатили 300 миллионов евро за наполнение хранилищ и теперь платим больше за газ, потому что немцы покупают его именно сейчас… Это меня действительно возмущает– сказал чиновник.

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Министерство экономики Германии пока не прокомментировало эти обвинения со стороны Италии.

Как могут вырасти цены на газ

В настоящее время уровень наполнения хранилищ значительно различается между странами. По данным Gas Infrastructure Europe, они заполнены:

в Италии – почти на 91%;

в Германии – лишь на 61,7%.

В то же время более низкие запасы в Германии могут усилить потребность страны в закупках газа зимой. Если спрос будет расти одновременно в нескольких странах, конкуренция за поставки может дополнительно подтолкнуть цены вверх.

Ноче предупредил, что стоимость газового контракта может вырасти до 150–180 евро за мегаватт-час, если январь будет холодным.

Все зависит от погоды. Нам приходится болеть за глобальное потепление и надеяться, что январь будет теплым– добавил он.

По словам итальянского чиновника, особые проблемы могут возникнуть, если январь будет таким же холодным, как в прошлом году, в Польше, Литве и на севере Германии.

Напомним, по состоянию на 26 октября европейские газохранилища были заполнены примерно на 75%. Это самый низкий показатель для этого времени года за весь период наблюдений с 2009 года.