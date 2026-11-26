Почему Катар наращивает экспорт газа

В ноябре катарский завод Рас-Лаффан отгружал в среднем около 1,4 партии сжиженного природного газа в сутки. По данным аналитической компании Kpler, это примерно на 25% больше, чем в октябре, пишет Bloomberg.

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Спутниковые снимки также указывают на оживление работы крупнейшего в мире комплекса по производству СПГ.

По данным издания, активность зафиксировали на девяти из 14 производственных линий Рас-Лаффана. С начала войны между США и Ираном это самый высокий показатель.

В настоящее время Катар активно увеличивает поставки газа в Европу и Азию, когда они больше всего нуждаются в топливе для отопления, но страдают от высоких цен.

Цены на природный газ в Азии и Европе сейчас примерно вдвое выше, чем до начала войны. На это влияют затянувшиеся потрясения вокруг Персидского залива и наступление холодной погоды– отмечают аналитики.

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Как Катар поставляет газ через Ормуз

Если в начале войны Катар практически не отправлял суда через Ормузский пролив, то теперь для дополнительных поставок использует не менее 34 танкеров для СПГ.

Чтобы избежать опасности, газовозы часто отключают передатчики, чтобы не раскрывать свое местонахождение. Обычно суда вновь начинают передавать сигналы только после выхода из Ормуза, когда направляются к покупателям.

К тому же, по оценке издания, Катар сейчас задействует преимущественно старые танкеры:

средний возраст катарских газовозов составляет 18 лет;

тогда как средний возраст судов мирового флота – около 10 лет.

Использование более старых танкеров позволяет ощутимо снизить расходы на страхование рискованных рейсов в зоне конфликта.

Увеличение количества судов, участвующих в перевозках, указывает на то, что Катар, вероятно, планирует продолжать экспорт через пролив или даже расширять его– пишет издание.

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Аналитики добавляют, что для мирового рынка увеличение катарских поставок является важным сигналом в преддверии зимнего пика спроса. Однако даже постепенное возобновление экспорта не означает быстрого возвращения цен к уровням, которые были до войны. Следовательно, энергетический рынок еще долго будет испытывать последствия перебоев с поставками через Ормуз.

Напомним, перебои с поставками уже стоили Катару одного из европейских контрактов. В ноябре польская компания Orlen расторгла соглашение с QatarEnergy о закупке СПГ, которое должно было действовать до 2034 года. После этого стороны возобновили переговоры о новых условиях сотрудничества, ведь Катар пытается удержать покупателей, несмотря на проблемы с экспортом.