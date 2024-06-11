Глава Єврокомісії назвала дату конфіскації доходів від російських активів: вже незабаром

Після тривалих перемовин нарешті стало відомо, коли Україна отримає доходи від заморожених російських активів. Разом з цим у ЄС повідомили, скільки вкладатимуть коштів у невідкладний ремонт енергосистеми України.

Коли конфіскують російські активи

Сума розміром у 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів буде доступна вже у липні. Гроші буде використано для допомоги Україні.

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Ми збираємо фінансову міць, щоб допомогти Україні протистояти та відновлюватися. Дохід у розмірі 1,5 мільярда євро від іммобілізованих російських активів стане доступним у липні,

– сказала вона.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 1,9 мільярда євро надійде Україні цього місяця за програмою UkraineFacility. А 200 мільйонів євро буде направлено на невідкладний ремонт енергосистеми України.

Далі ми будемо вкладати гроші в генерацію енергії й тисячі сонячних панелей поступлять в Україну. Наша мета – децентралізувати виробництво енергії, що підвищує стійкість української енергомережі,

– додала фон дер Ляєн.

Заморожені активи Росії: що відомо

Під час спільних переговорів президенти США та Франції оголосили, що прибутки від заморожених активів Росії мають бути передані Україні. Джозеф Байден та Еммануель Макрон підкреслили необхідність посилення підтримки України, взявши на себе зобов'язання підтримувати зусилля ЄС та G7, спрямовані на передачу цих прибутків Україні.

Одночасно Україна звернулася до Міністерства юстиції Бельгії з проханням допомогти виявити рахунок, який, ймовірно, належить російському Центробанку. Очікувана сума становить 190 мільярдів євро. Відомо, що це пов’язано з кримінальною справою проти голови російського Центробанку Ельвіри Набіулліної.