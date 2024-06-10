Чого вимагає Україна

Україна звернулась до Міністерства юстиції Бельгії із запитом посприяти виявленню рахунку, який імовірно належить російському Центробанку. Українська сторона прагне отримати ці кошти, як компенсацію.

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Очікувана сума складає 190 мільярдів євро. Відомо, що це пов'язано з кримінальною справою проти глави російського Центробанку Ельвіри Набіулліної.

Українська влада прагне, аби світова спільнота сприяла використанню активів росіян на благо України. Важливим є і розуміння, що, у тому числі завдяки цим "запасам" російські урядовці мають змогу активно фінансувати війну.

Чи покриють російські активи збитки

У прогнозі Світового банку йдеться, що станом на кінець 2023 року збитки, які Україні нанесла Росія, сягнули 499 мільярдів євро. Своєю чергою сума заморожених російських активів на рахунках Euroclear у 2,5 раза менша.

При цьому, європейські лідери мають певне занепокоєння відносно дій, які Росія може здійснювати у відповідь на замороження. Йдеться про конфіскацію активів, що належать громадянам інших країн на російській території.

Нагадаємо! Російська влада надала дозвіл компенсувати конфісковане майно росіян західними активами.