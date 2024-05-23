Що відомо про цей указ

Російські ЗМІ повідомляють, що Путін підписав указ "Про спеціальний порядок компенсації шкоди, заподіяної Російській Федерації та Центральному банку Російської Федерації у зв'язку з недружніми діями Сполучених Штатів Америки". Цим рішенням він узаконив вилучення американського майна на території Росії.

Читайте також Чехія заробляє на українських біженцях більше, ніж витрачає на їх забезпечення

Таким указом Путін хоче компенсувати вартість майна, яке у росіян вилучила американська сторона. Йдеться про власність громадян Росії, що перебуває на території США.

Тобто, росіянин у якого американці вилучили майно, подає скаргу. Своєю чергою, російська урядова комісія має визначити відповідну по вартості американську власність, якою компенсують збитки.

Яку компенсацію отримають росіяни

Відповідно до указу, росіяни можуть конфісковувати різноманітне майно, яке належить США або американським громадянам. До цього переліку також входять:

цінні папери;

майнові права;

частки в капіталі юридичних осіб.

Точного порядку компенсації ще не встановлено. Путін наказав це зробити російському уряду.

Зауважте! В указі йдеться про те, що росіянин може судитись із американською стороною, відносно вилученого майна, спираючись на російські закони.